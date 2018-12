Cesare Cremonini in concerto a Milano: info e scaletta

Tappa milanese in arrivo per Cesare Cremonini. Dopo essere partito qualche giorno fa da Torino, il “Cremonini Live 2018” sbarca al Mediolanum Forum, dove l’artista bolognese si esibirà il 9 e 10 novembre. Biglietti ancora disponibili per la seconda serata, anche se poi l’ex Lunapop tornerà nel palasport di Assago anche il 16 dicembre per chiudere il ciclo invernale di live. Prevendite chiuse per la data del 9, mentre per il concerto del 10 novembre sono ancora a disposizione sul circuito Ticketone biglietti in Tribuna A numerata e Anello B Numerato a 57,50 euro, oltre alla Tribuna Gold Numerata a 69 euro. Esauriti invece Anello B e C e Parterre. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.

La scaletta

Sulla base dei live dei giorni scorsi a Torino, è possibile ipotizzare che la scaletta che Cremonini porterà sul palco non subirà grosse variazioni. Di seguito, la lista delle canzoni eseguita nel concerto al PalaAlpitour lo scorso 6 novembre:

Cercando Camilla Possibili Scenari PadreMadre Il Comico (Sai Che Risate) La Nuova Stella Di Broadway Latin Lover Lost In The Weekend Un Uomo Nuovo Buon Viaggio (Share The Love) Momento Silenzioso Una Come Te Vieni A Vedere Perché Le Sei E Ventisei Mondo Logico #1 Grey Goose Dev’Essere Così Al Tuo Matrimonio Il Pagliaccio 50 Special (Lunapop song) Marmellata #25 Poetica Nessuno Vuole Essere Robin Un Giorno Migliore (Lunapop song)

Uno spettacolo “internazionale” quello che ha incantato il pubblico degli stadi a giugno: un palco di oltre sessanta metri e tre passerelle, più di venti scenografie diverse che si sono alternate in un percorso ispirato, artistico e unico, grazie a cinque giganteschi schermi led tridimensionali capaci di esaltare lo straordinario carisma di Cremonini sul palco. Un concerto che ha radunato oltre 150 mila persone in quattro date e che per la tranche invernale sarà arricchito ulteriormente dall’ingresso in scaletta di nuove canzoni tratte sia dal repertorio che dall’ultimo album "Possibili Scenari". Cremonini inoltre regalerà un nuovo momento piano e voce per rendere unica la sua performance nei concerti dei palasport: nelle date di Torino è coincisa con la porzione di scaletta che va da “Momento Silenzioso” a “Le Sei e Ventisei”

Il “Cremonini Live 2018”

Dopo il successo dei quattro concerti estivi negli stadi di Lignano Sabbiadoro (stadio Teghìl), Milano (San Siro), Roma (Olimpico) e Bologna (Dall’Ara) che ha segnato una svolta fondamentale nella carriera del musicista, il “Cremonini Live 2018” è tornato in scena nelle scorse settimane con la data zero di Mantova ed il via ufficiale da Torino. Il ciclo si protrarrà fino a dicembre in diciassette date nei palasport di tutta Italia. Queste le date successive alla doppietta milanese del 9 e 10 novembre: