Triplo soldout per Baglioni a Bari: ecco la scaletta del concerto

Il cantautore romano continua a mietere successi in tutta Italia: in arrivo tre concerti a Bari

Continua a macinare soldout Claudio Baglioni nel tour italiano che sta portando avanti ormai da un paio di mesi. Stasera, domani e giovedì l’artista sarà al PalaFlorio di Bari e, memmeno a dirlo, i biglietti sono già andati a ruba in prevendita, segno che l’attesa per l’evento è alle stelle. Dopo aver conquistato l’Arena di Verona con i tre rivoluzionari show di settembre, il suo “Al Centro Tour” sbarca in Puglia con il suo palco rialzato al centro del palazzetto e gli spalti già al completo. Il pubblico, disposto a 360 gradi, potrà quindi ripercorrere insieme all’artista mezzo secolo di grande musica con tutti i più grandi successi del musicista romano, per la prima volta sistemati in ordine cronologico.

La scaletta del concerto

La scaletta che Baglioni porterà sul palco barese non dovrebbe differire di molto da quella proposta nelle ultime uscite. Questa è la probabile lista delle canzoni che eseguirà nei tre live al PalaFlorio:

Questo Piccolo Grande Amore Porta Portese Quanto Ti Voglio Con Tutto l’Amore Che Posso Amore Bello W L’Inghilterra Io Me Ne Andrei E Tu… Poster Sabato Pomeriggio Quante Volte Solo Un Po’ Di Più E Tu Come Stai? I Vecchi Ragazze Dell’Est Via Strada Facendo Avrai Uomini Persi Un Nuovo Giorno O Un Giorno Nuovo Notte di Note Note Di Notte E Adesso La Pubblicità La Vita E’ Adesso Mille Giorni Di Te E Di Me Acqua Dalla Luna Noi No Io Sono Qui Le Vie Dei Colori Cuore Di Aliante Sono Io Tutti Qui Con Voi

L’allestimento dello show

Il palco, come nei precedenti appuntamenti del tour, sarà maestoso, unico nel suo genere con una pedana computerizzata posta nella parte centrale che crea movimenti verticali di diverse misure e forme, per un palco di 450 metri quadri in continua evoluzione, mai uguale a se stesso, capace di trasformarsi a seconda dei brani eseguiti. Tanti anche gli elementi visivi e scenografici che hanno rappresentato la storia dei live di Claudio Baglioni. Un’occasione unica per ripercorrere cinquant’anni di indimenticabili successi, dagli esordi nel 1968 fino ai giorni d’oggi: la sua storia musicale raccontata in ordine cronologico, un ulteriore elemento di novità assoluta. Ai quattro angoli del palco saranno posizionati i ventuno musicisti polistrumentisti che, grazie alla presenza di fiati e archi, permetteranno alle canzoni di avere arrangiamenti nuovi e straordinari. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, ventisei artisti di altre discipline, tra performer e acrobati, selezionati tra professionisti di comprovata fama ed esperienza internazionale. La regia porta la firma di Giuliano Peparini.

Le prossime date di “Al Centro Tour”

Il tour di Baglioni proseguirà fino a fine novembre, per poi riprendere a primavera. Ecco tutte le date rimanenti: