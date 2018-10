Sting e Shaggy sono gli ospiti del secondo Live di X Factor 2018

X Factor 2018 prosegue con la seconda puntata dei Live, per l’occasione stasera saliranno sul palco dell’Arena due ospiti internazionali: Sting e Shaggy. I due artisti presenteranno al pubblico italiano il loro nuovo singolo “Gotta Get Back My Baby”, brano estratto dall’album collaborativo “44/876” uscito lo scorso aprile. L’appuntamento è per oggi, giovedì 1 novembre 2018, alle ore 21:15 su Sky Uno.

La collaborazione tra Sting e Shaggy

Il 20 aprile 2018 è stato pubblicato “44/876”, album che fin dal titolo mette insieme le diverse radici di Sting e Shaggy: «sono rispettivamente i prefissi internazionali telefonici del Regno Unito e della Giamaica, una sorta di legame che unisce i due Paesi, un legame fatto di gioia e di speranza», hanno spiegato i due artisti. La loro collaborazione è nata grazie a Martin Kierszenbaum, manager di Sting ed ex responsabile A&R di Shaggy: l’ex Police ha sentito alcuni brani in lavorazione del collega giamaicano tra cui la demo di “Don’t Make Me Wait”, ed è rimasto talmente colpito da questo pezzo da voler raggiungere Shaggy per realizzarne una nuova versione insieme. Quello che in principio doveva essere un singolo duetto si è poi trasformato con naturalezza in un intero disco. Il cantante inglese è tornato alle sue radici reggae in questo sodalizio artistico con una star della dancehall: la musica e la cultura giamaicana sono al centro di “44/876”. L’album è stato scritto e registrato a quattro mani tra Giamaica e Stati Uniti. Il primo singolo estratto, “Don’t Make Me Wait”, si è classificato nella Top 10 di iTunes e di Earone, tra i brani più programmati dalle radio italiane. Il secondo estratto arrivato a sancire questa sorprendente collaborazione è “Gotta Get Back My Baby”. Sting e Shaggy sono attualmente impegnati nel tour di presentazione di “44/876”, che ha fatto tappa in Italia quest’estate e continuerà fino a novembre con le restanti date previste in Russia e in Europa.

Tutto sul nuovo singolo “Gotta Get Back My Baby”

Sting e Shaggy saliranno sul palco di X Factor 2018 per presentare al pubblico il brano “Gotta Get Back My Baby”, nuovo singolo estratto dal loro album “44/876”. Il brano è stato accompagnato da un video ufficiale girato da Michael Garcia, la clip è ispirata ai classici film polizieschi americani: le riprese si sono svolte a Miami, due poliziotti sono alla ricerca del pericoloso fuggitivo Roxy, a capo della squadra l’attore americano Steven Bauer (già in “Scarface”, “Breaking Bad”). “Gotta Get Back My Baby” è stata prodotta da Teflon (già collaboratore di Wyclef Jean, Fat Joe e Ruff Ryders) insieme a Martin Kierszenbaum (già a fianco dello stesso Sting, Mylène Farmer e Lady Gaga). La canzone sarà portata in scena a X Factor da Shaggy e Sting, per l’ex Police si tratterà della prima esibizione a un talent show italiano. Questi due impareggiabili artisti saranno i super ospiti della seconda puntata dei Live: per Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Lodo Guenzi saranno sicuramente quattro sì!