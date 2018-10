Sting e Shaggy saranno ospiti a X Factor Italia

È evidentemente tempo di annunci, questo, in casa X Factor: tra gli ospiti dell’edizione corrente del programma tv targato Sky ci saranno sicuramente Sting e Shaggy. La notizia è ufficiale. Fino ad ora, l’ex frontman dei Police non era mai salito sul palco di un talent show italiano.

“Gotta Get Back My Baby”: il nuovo singolo di Sting e Shaggy

L’ospitata a X Factor sarà un’occasione per la coppia di artisti per presentare il recente singolo “Gotta Get Back My Baby”, pezzo estratto da “44/876”, album scritto a quattro mani e registrato tra la Jamaica e gli Stati Uniti.

Il brano è in rotazione radiofonica, acquistabile e ascoltabile sulle principali piattaforme streaming già da venerdì 26 ottobre. La canzone è stata coprodotta da Teflon – che in passato ha lavorato con Wyclef Jean, Fat Joe e Ruff Ryders – e da Martin Kierszenbaum, che invece abbiamo già visto al fianco dello stesso Sting, ma poi anche di Mylène Farmer e Lady Gaga).

Il video di “Gotta Get Back My Baby”

L’uscita di “Gotta Get Back My Baby” è stata inoltre accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, firmato da Michael Garcia e che vede davanti alla telecamera anche l’attore americano Steven Bauer (già in “Scarface” e in “Breaking Bad”).

La clip è stata girata a Miami ed è ispirata alle classiche avventure dei telefilm polizieschi americani. Una coppia di poliziotti, guidata dal capitano (impersonato da Steven Bauer) è alla ricerca di Roxy, un pericoloso latitante.

Ma non solo il lavoro ufficiale: Sting e Shaggy hanno deciso, infatti, di pubblicare anche il “making of” del videoclip.

“44/876”: l’album di Sting e Shaggy

“44/876” è un album che Sting e Shaggy hanno deciso di scrivere e registrare insieme. Un disco registrato tra gli Stati Uniti e la Jamaica, con suoni che richiamano necessariamente la cultura caraibica. L’uscita del disco è stata anticipata dalla pubblicazione del singolo “Don't Make Me Wait”, pezzo che è entrato nella Top10 di iTunes e di Earone, ed è stato presentato per la prima volta dal vivo durante l’evento benefico “Shaggy & Friends”, nel cuore della Jamaica, davanti a 20 mila persone.

Al mega concerto ha fatto seguito un lungo tour mondiale, che ha fatto tappa quest’estate anche in Italia: il 26 luglio a Santa Margherita di Pula (CA), il 28 a Roma, il 29 a Verona, il 30 a Napoli, il primo agosto a Taormina, il 3 ad Ascoli Piceno, il 4 a Trani e il 5 a Cattolica.

X Factor Italia

Un’altra occasione per presentare un nuovo singolo sarà, dicevamo, la partecipazione a questa edizione di X Factor, dove i due faranno ascoltare al pubblico dello studio e a quello a casa “Gotta Get Back My Baby”, il nuovo singolo estratto da “44/876”, uscito venerdì scorso.

I due artisti canteranno di fronte ai quattro giudici di X Factor: Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi, che ovviamente non potranno far altro se non dare i loro “quattro sì”.