Sting e Shaggy: ecco la scaletta del “44/876 Tour”

Cosa accomuna Shaggy e Sting? Oltre a essere entrambi due grandi artisti, un album realizzato insieme. Questo è uscito il 20 aprile 2018 e ha cementificato una collaborazione che adesso sta portando i due cantanti in giro per il mondo con il loro “44/876 Tour”. Il nome della tournée ricalca ovviamente quello del disco, che è stato acclamato positivamente sia dalla critica musicale sia dal grande pubblico. Un lavoro sorprendente, un’esplosione di suoni reggae e giamaicani che ha lasciato di stucco i fan dei due artisti. Le voci di Shaggy e Sting, così diverse, si sono perfettamente mixate in “44/876”, rendendolo uno delle uscite più caratteristiche di quest’anno.

Il “44/876 Tour” di Sting e Shaggy in Italia

Visto il grande successo ottenuto dall’album “44/876”, Sting e Shaggy hanno organizzato un tour in giro per il mondo. In questa tournée sono state previste otto date in Italia. Si parte il 26 luglio dal Forte Arena di Santa Margherita di Pula a Cagliari, per poi proseguire il 28 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 29 luglio all’Arena di Verona, il 30 luglio all’Etes Arena Flegrea di Napoli. E ancora: il primo agosto al Teatro Antico di Taormina, il 3 agosto alla piazza del Popolo di Ascoli Piceno, il 4 agosto alla piazza della Cattedrale di Trani e il 5 agosto all’Arena della Regina di Cattolica.

La scaletta del concerto

Quali saranno le canzoni cantante da Sting e Shaggy durante il loro tour? La scaletta dovrebbe essere la seguente:

“Englishman in New York (Sting cover)”; “44/876”; "Morning Is Coming"; “Every Little Thing She Does Is Magic (The Police cover)”; “Oh Carolina / We’ll Be Together”; “If You Can’t Find Love”; “Love Is the Seventh Wave (Sting cover)”; “Message in a Bottle (The Police cover)”; “Fields of Gold (Sting cover)”; “Waiting for the Break of Day”; “Gotta Get Back My Baby”; “If You Love Somebody Set Them Free (Sting cover)”; “Don’t Make Me Wait”; “Angel (Shaggy cover)”; “Dreaming in the U.S.A.”; “Crooked Tree”; “Shape of My Heart (Sting cover)”; “Walking on the Moon (The Police cover)”; “So Lonely / Strength”; “Hey Sexy Lady (Shaggy cover)”; “Roxanne / Boombastic”; “Desert Rose (Sting cover)”; “It Wasn’t Me (Shaggy cover)”; “Every Breath You Take (The Police cover)”; “Fragile (Sting cover)”;

La scaletta potrebbe subire delle variazioni.

La collaborazione tra Shaggy e Sting

Com’è nata la collaborazione tra Shaggy e Sting? I due hanno rivelato in una recente intervista che, dopo un sodalizio amicale durato due anni, hanno deciso di provare a registrare un singolo insieme. Visto il risultato sorprendente sono andati avanti a incidere brani, fino a che non è uscito fuori “44/876”. C’è chi si chiede come sia possibile che un artista come Sting si sia cimentato con le sonorità reggae, che poco hanno a che fare con il suo attuale stile musicale. Eppure, all’inizio della storia dei Police, il cantante aveva inserito questo tipo di ritmi in canzoni come “Roxanne”. Fattore che ha contribuito a portare il reggae fuori dalla Giamaica e dalle dancehall degli ambienti più underground.