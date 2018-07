Tutto sul concerto di Shaggy e Sting all'Arena di Verona

Il 29 luglio Sting e Shaggy suoneranno all’Arena di Verona. Questa è la terza tappa italiana del “44/876 Tour” che sta portando i due artisti in giro per il mondo. Una serie di concerti che sta avendo un grande successo e che mostra come queste due star, sulla scena musicale da decenni, siano ancora due colossi impossibili da abbattere. L’album che hanno realizzato insieme, “44/876”, ha avuto un successo enorme: pubblicato il 20 aprile 2018, ha ricevuto una buona accoglienza sia dal pubblico sia dalla critica.

Le info sui biglietti

L’Arena di Verona è la magnifica location che ospiterà il 29 luglio Shaggy e Sting. Chi non avesse ancora acquistato i biglietti, può farlo tramite il sito TicketOne. Sono sold out sia la Poltrona Numerata sia la Poltronissima Numerata. Ancora disponibili invece la Gradinata Numerata, la Gradinata non Numerata, e la Poltronissima non Numerata. Il prezzo del biglietto intero è rispettivamente di 63,25 euro per la prima, 46 euro per la seconda e 115 per la terza. Evitate di acquistare sui siti di secondary ticketing onde eliminare il rischio di truffa e comprate solo da rivenditori ufficiali e sicuri.

La scaletta del concerto

La scaletta del “44/876 Tour” vede al centro del concerto le canzoni più famose di Shaggy e Sting. Dai successi dei Police alle hit del rapper di Kingston, sono molti i brani che i due musicisti eseguiranno per il pubblico dell’Arena di Verona. La caratteristica principale di questo tour – e dell’album – è che i fan dei due artisti sentiranno canzoni con cui hanno una gran familiarità, ma arrangiate in modo diverso. Il nuovo disco di Shaggy e Sting, infatti, è un mix di sonorità reggae e giamaicane: una sperimentazione salutata con favore dalla critica, e che ha riportato Sting ai primi tempi dei Police. Ossia quelli di “Roxanne”, canzone che ha portato il reggae nel mainstream.

Le norme di sicurezza da rispettare

Il concerto di Sting e Shaggy all’Arena di Verona è previsto per le ore 21. In conformità alle norme europee in tema di sicurezza, non è possibile introdurre all’interno diversi oggetti che potrebbero arrecare danno a persone o cose. È vietato portare con sé zaini troppo grandi o ingombranti (di capienza superiore ai dieci litri), valigie, trolley, borracce, bottiglie di vetro, spray, armi, oggetti affilati, biciclette, tende, sacchi a pelo, animali, attrezzatura fotografica professionale, materiale infiammabile, aste per selfie, strumenti musicali. Vietato ovviamente introdurre alcol e sostanze stupefacenti. Inoltre l’ingresso sarà interdetto a persone che versano in stato di ebrezza.

Come arrivare all’Arena di Verona

Per arrivare in macchina all’Arena di Verona, si può prendere o l’autostrada A4 Serenissima Milano – Venezia, o l’A22 Brennero – Modena per poi ricongiungersi all’A4. L’uscita è Verona Sud: una volta fuori dal casello, seguire per “tutte le direzioni” e poi andare verso il centro. Con l’autobus, invece, le linee 164, 163 – 185 partono dal Lago di Garda per arrivare all’Arena di Verona. Per il ritorno è possibile prendere l’Opera Bus Service, in partenza dopo trenta minuti la fine degli spettacoli. Per chi viene da Verona, le linee da tenere in considerazione sono le urbane 11, 12, 13, 51, 52 nei feriali. 90, 92, 94, 96, 97, 98 nei festivi e serali. In treno, la fermata è Verona Porta Nuova.