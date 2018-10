Ex Otago, ora il singolo Questa Notte e da marzo 2019 il tour

Suona in radio e sulle piattaforme digitali Questa notte, il nuovo singolo degli Ex-Otago prodotto da Garrincha Dischi e INRI e distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia. In questo brano la band cambia approccio, il synth e la cassa dritta che ci hanno accompagnati durante l’estate con Tutto bene lasciano spazio a un suono più caldo e acustico, che meglio racconta la storia di un amore che i ragazzi presentano così:



“Una notte lunga una storia d’amore, tutto accade al buio,

sotto ad un lampione.

Gioia e dolori di una coppia come tante altre sempre unica,

sempre incredibile, sempre difficile.

Cosa fai questa notte?

L’unica frase possibile per ipotizzare un nuovo inizio o una straordinaria continuazione”.



Dopo una pausa estiva, la band non vede l’ora di tornare ad accendere i più importanti club e teatri d’Italia con Cosa fai questa notte? Tour 2019. Insieme al nuovo singolo sono stati annunciati i primi live realizzati in collaborazione con Magellano Concerti, appuntamenti che li vedranno impegnati a partire dal prossimo 30 marzo da Torino (Teatro della Concordia) per poi proseguire a Firenze (31 marzo - Obihall), Padova (4 aprile - Gran Teatro Geox), Milano (5 aprile - Fabrique), Senigallia (6 aprile - Mamamia), Bologna (9 aprile - Estragon), Roma (10 aprile - Atlantico), Bari (12 aprile - Demodè). I biglietti per le date del tour sono disponibili online su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.



Gli Ex-Otago sono una band genovese composta da Maurizio Carucci (voce, tastiera, cori), Simone Bertuccini (chitarra acustica, chitarra classica, chitarra elettrica, basso, cori), Olmo Martellacci (tastiera, sintetizzatore, wurlitzer, basso, sassofono, flauto traverso, cori), Francesco Bacci (chitarra elettrica, charango, basso, armonium, cori, Rachid Bouchabla (batteria, percussioni). Nell’ottobre 2016, dalla collaborazione con l'etichetta bolognese Garrincha Dischi e con la torinese INRI, esce il quinto disco “Marassi”pubblicato da Universal Music Italia e anticipato dai singoli “Cinghiali incazzati”, “I giovani d'oggi” e “Quando sono con te” entrati da subito negli air play dei principali network radiofonici e radio locali. Nello stesso anno arriva il nuovo batterista Rachid Bouchabla. L’album è accolto con entusiasmo crescente dal pubblico che, tra un sold out e l’altro, lo segue nel corso dei mesi per tutta l’Italia con il “Marassi tour”. Dalla collaborazione con Jake La Furia per il singolo “Gli occhi della Luna” nasce l’idea di invitare altri autorevoli artisti ad arricchire i 10 brani originali di “Marassi”, così nell’aprile 2016 arriva “MarassiDeluxe” che contiene le collaborazioni con Eugenio Finardi, Dardust, Willie Peyote, Mecna, Marianne Mirage, Levante, España Circo Este, Bianco, oltre ad alcuni remix. Nel 2017 gli Ex-Otago suonano sul prestigioso palco del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, partecipano agli I-Days all'Autodromo di Monza in apertura ai Radiohead, suonano allo Sherwood Festival davanti a oltre 9000 persone, fanno tappa all'Home Festival di Treviso e alla chiusura della stagione estiva del Carroponte di Milano, esibendosi davanti ad oltre 5000 persone, insieme a Lo Stato Sociale. La band non si ferma mai e il progetto “Marassi” si conclude con la leg estivadel tour capace di collezionare oltre cinquanta date in soli tre mesi. A maggio 2018 tornano con il nuovo brano “Tutto bene” con la produzione artistica di Matteo Cantaluppi che ha preceduto l’unica data estiva del 25 maggio al MiAmi Festival di Milano. Il 26 ottobre esce il nuovo singolo “Questa notte” e vengono annunciate le prime date del “Cosa fai questa notte? tour 2019”.