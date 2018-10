Marco Carta: le 5 canzoni più famose

Con l’uscita a sorpresa, oggi, del nuovo singolo “Una Foto Di Me E Di Te”, Marco Carta è tornato a far parlare di sé anche per la sua arte: la musica. A quasi un anno e mezzo da “Tieniti Forte”, ultimo album in studio uscito nel maggio 2017, e chiuso felicemente l’omonimo tour italiano ormai da qualche mese, il vincitore del Festival di Sanremo 2009 è ormai uno dei nomi forti della musica leggera nostrana. Le ricordate tutte le canzoni con le quali ha segnato l’ultimo decennio della musica italiana? Vi ricordiamo noi le sue cinque canzoni più famose:

La Forza Mia Splendida Ostinazione Mi Hai Guardato Per Caso Necessità Lunatica Dentro Ad Ogni Brivido

La Foza Mia

Il Marco Carta che a febbraio 2009 arriva a Sanremo è ancora un giovanotto con alle spalle solo la vittoria del talent show “Amici di Maria De Filippi” e l’album d’esordio “Ti Rincontrerò”. “La Forza Mia” non doveva nemmeno essere il brano che Carta avrebbe portato all’Ariston, visto che la prima scelta dell’artista cagliaritano era stata “Dentro Ogni Brivido”. Scelta quanto mai azzeccata visto che il brano conquistò la vittoria della cinquantanovesima edizione del festival, raggiungendo in seguito la posizione numero 2 tra i singoli più venduti e la numero 11 nell’anno solare 2009 tra i singoli più scaricati in Italia. A Sanremo Carta ne interpretò anche una versione in sardo insieme ai conterranei Tazenda, canzone poi inserita proprio nell’album di questi ultimi “Il Nostro Canto-Live In Sardinia” con il titolo di “Sa Fortza Mea”.

Splendida Ostinazione

“Splendida Ostinazione” è il singolo di lancio dell’album “Come Il Mondo”, datato 2014. Debutta al numero 1 nella classifica dei singoli, restando in Top 20 per undici settimane, risultando uno dei tormentoni di quella estate. Un pezzo squisitamente pop ma con un piglio quasi rock, sconosciuto o almeno visto solo marginalmente nei lavori precedenti.

Mi Hai Guardato Per Caso

“Mi Hai Guardato Per Caso” è il singolo che anticipa il quarto album in studio di Carta, “Necessità Lunatica”, uscito agli inizi del 2012. Scritto e composto dalla cantautrice Federica Camba e da Daniele Coro, il brano esce una settimana prima che l’artista riceva il Kids’ Choice Awards come miglior cantante italiano dell’anno. Del singolo esce qualche mese dopo anche una versione in spagnolo, “Casualmente Miraste”, pubblicata in Spagna, Argentina e Cile. Al solito, si tratta di un brano d’amore che descrive le emozioni che si provano nei confronti della persona capace di sconvolgere i sensi e le paure di non essere ricambiati dello stesso sentimento.

Necessità Lunatica

“Necessità Lunatica” è il secondo singolo estratto dall’album omonimo. Esce il 7 settembre 2012, ma viene presentato in anteprima due giorni prima all’Arena di Verona in occasione della kermesse “Il concerto del vincitore – Tezenis Live”, nella quale Carta è ospite al fianco di Emma Marrone ed Alessandro Amoroso.

Dentro Ad Ogni Brivido

Sull’onda lunga del successo di Sanremo, nel 2009 arriva “Dentro Ad Ogni Brivido”, secondo singolo tratto dall’album “La Forza Mia” e canzone con la quale originariamente Carta avrebbe dovuto presentarsi sul palco dell’Ariston. La canzone ottiene comunque un ottimo successo nell’estate di quell’anno, vincendo il titolo di Hit Summer Song 2009 per la canzone più calda dell’estate, concorso ideato da Coca Cola.