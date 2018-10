Marco Mengoni: fuori i video di "Buona Vita" e "Voglio"

“Voglio” e “Buona Vita” sono i singoli di Marco Mengoni che anticipano l’uscita del nuovo album di inediti, prevista con Sony Music Italia per il 30 novembre 2018. Il 23 ottobre sono usciti i video ufficiali. Marco Mengoni ha trascorso gli ultimi anni in viaggio, esplorando nuovi paesi e interpretando nuove sonorità. Il risultato di questo pellegrinaggio sono i singoli, “Voglio” e “Buona Vita”, apparentemente molto diversi tra loro, i quali introducono con coraggio un'altra era musicale per il cantante di Ronciglione.

Voglio

“Voglio” è stata scritta da Marco Mengoni in collaborazione con Andrea Bonomo e Gianluigi Fazio. Pubblicata il 19 ottobre, è stato Mengoni stesso a raccontarla ai giornali: «Voglio gioca con il contrasto senza sfumature, con un tempo verbale che poche volte ho usato nella mia vita e qui viene ripetuto quasi a perdere valore e il significato originario». Il video, che ha già totalizzato oltre 150 mila visualizzazioni, è stato descritto dallo stesso cantante come «Un video dall’immagine scura e il clima onirico, che accompagnano il racconto della solitudine che si può provare anche in mezzo a milioni di persone,» la stessa sensazione che Mengoni ha potuto sperimentare sulla sua pelle. Per la regia di YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), la clip esprime un’intensa emotività attraverso i movimenti: «I personaggi rappresentano sensazioni violente, delicate, affascinanti e a volte sgradevoli che passano dentro di noi mentre le attraversiamo, fino a quando, dopo averle elaborate e comprese, riusciamo a racchiuderle in una gabbia. Un luogo interiore che ci consente di andare avanti con più forza e consapevolezza».

Buona Vita

Per la regia di Shipmate (Riccardo Bellei e Giuseppe Muschio Schiavone), il video di “Buona Vita” racconta il viaggio di Mengoni in paesi esotici e lontani. Per interpretare in chiave italiana questi Caraibi, il cantante ha scelto il meltin’ pot culturale della Sicilia, dove la ricchezza è stata costruita in secoli di viaggi e mentalità cosmopolita. Mengoni la ha descritta così: «In superficie, è una canzone allegra, armonicamente in maggiore, che però nasconde un significato profondo. Un allontanamento da tutti i compromessi a cui la vita ci ha obbligato, voler bene a prescindere dalle esperienze e quindi augurare un buon percorso a tutte le persone che hanno fatto, fanno e faranno parte del nostro vissuto. Il contrasto ritorna anche in questo brano, vestito da influenze allegre e latine che ho incontrato durante il mio viaggio. Ho potuto ascoltare musica lontana dalla nostra e ho preso spunto da un genere che nasce in una piccola isoletta dei Caraibi, dove canzoni leggere raccontano invece storie profonde».

Il tour

Marco Mengoni ha recentemente annunciato anche le date del tour #MengoniLive2019, con data zero al Palalpitour di Torino, prevista per il prossimo 27 aprile 2019. Il giro d’Italia proseguirà in tutti i palazzetti. I biglietti saranno disponibili sulla App ufficiale Marco Mengoni a partire dal 22 ottobre, per poche ore. Successivamente, saranno disponibili su My Live Nation e poi su TicketOne.