Bocelli presenta il video di "Fall on me" con le scene del film Disney

Andrea Bocelli e suo figlio Matteo presentano l’uscita del video "Fall on me" con le scene del film Disney

Andrea e Matteo Bocelli hanno annunciato sui loro profili social l’arrivo del video musicale di “Fall on me” in versione italiana e con le scene del film Disney “Lo schiaccianoci e i quattro regni”. Arrivato in rete da appena quattro giorni, il video ha già ottenuto su YouTube più di 39mila visualizzazioni e promette di raggiungere a breve gli oltre 18milioni di views del video originale della canzone, pubblicato appena un mese fa.

"Fall on me"

"Fall on me" è il singolo che lancia l’uscita sul mercato del nuovo album “Sì” di Andrea Bocelli. A 14 anni da “Andrea”, Bocelli ritorna nelle scene musicali mondiali con un nuovo disco di inediti, che uscirà tra tre giorni (il 26 ottobre) è sarà distribuito in oltre 60 Paesi con l’etichetta discografica Decca Record UK. L’album vede la collaborazione di importanti nomi della musica internazionale, come Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Josh Groban. "Fall on me" è il primo estratto dell’album, pubblicato lo scorso 20 settembre e disponibile in 5 lingue diverse. Il brano ha subito attirato l’attenzione di pubblico e critica anche per la partecipazione di Matteo Bocelli, il figlio del grande cantante, che ha co-scritto la canzone e ha duettato con il padre in un inedito che è anche la celebrazione di un legame genitoriale e affettivo. Il video della canzone, che in poco più di un mese ha raggiunto i 18 milioni di visualizzazioni su YouTube, contiene foto inedite di Andrea e Marco, tratte dall’album di famiglia.

Il film Disney “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”

"Fall on me" di Andrea e Matteo Bocelli accompagnerà i titoli di coda dell’attesissimo film Disney “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”. La pellicola, che arriverà sul grande schermo il prossimo 31 ottobre, è diretto da Lasse Hallström e Joe Johnston e presenta un cast stellare composto da Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren e Morgan Freeman. Si tratta di un film fantasy che si basa sul racconto fantastico scritto da dal tedesco Ernst Theodor Amadeus Hoffmann nel 1816. “Fall on me” non sarà l’unica musica presente nel film. Il regista Lasse Hallström, infatti, ha deciso di portare sullo schermo anche la musica della celesta, i grand jeté e le pirouette del Balletto del 1891.

L’esordio di Matteo Bocelli

Con “Fall on me” Matteo Bocelli fa ufficialmente il suo ingresso nel mondo della discografia mondiale. Il cantante ha appena 20 anni ed è il secondogenito del famoso tenore italiano. Studia al conservatorio perché il suo desiderio è quello di seguire le orme del padre. Prima di “Fall on me” si è esibito su molti palchi di fama mondiale, come il Celebrity Fight Night del 2016 e dell’anno successivo e al David Foster and Friends a Washington. La sua voce ha conquistato il grande pubblico e sembra proprio che il ragazzo abbia ereditato il grande talento del padre. Nella vita è anche modello: ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo anche per i marchi più noti della moda internazionale e ha partecipato a importanti set fotografici.