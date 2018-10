Chi è Marco Ligabue, talentuoso cantautore tuttofare

“Quante vite hai”: è questo il titolo del nuovo singolo di Marco Ligabue, prodotto da Corrado Rustici. Il pezzo è in rotazione radiofonica, disponibile in streaming e acquistabile in digital download da oggi. Si tratta di una canzone d’amore in cui il cantautore esprime il suo desiderio di condividere le “vite future” con la persona di cui è innamorato. L’uscita del pezzo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip girato dal giovane Nicola Torrisi e ambientato a Matera, città dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e nominata Capitale Europea della Cultura per il prossimo anno.

I primi passi nel mondo della musica

Marco Ligabue è nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 16 maggio 1970. È il fratello minore di Luciano Ligabue, di cui è di dieci anni più giovane. Ha mosso i primi passi nel mondo della musica nei primi anni ’90: come musicista, nel gruppo Little Taver & His Crazy Alligators. E poi, al fianco del fratello Luciano, gestendo il suo sito ufficiale, Ligachannel, e anche il suo fanclub, BarMario. Una doppia gestione che Marco ha curato per diversi anni, salvo poi abbandonare quel lato della sua vita, per dedicarsi interamente alla musica da “protagonista”.

La carriera con I Rio

Nel 2001 Marco Ligabue ha fondato i Rio, band tuttora esistente (ma di cui Ligabue non fa più parte), composta anche dal cantante Fabio Mora, dal bassista Fabio “Bronski” Ferraboschi, dal batterista Alberto “Paddo” Paderni e – ora – dal chitarrista Giovanni “Giò” Stefani, subentrato alla chitarra all’uscita del giovane Ligabue. Con i Rio ha pubblicato quattro album: “Mariachi Hotel” nel 2004, “Terra luna e Margarita” nel 2007, “Il sognatore” nel 2010 e “Mediterraneo” nel 2010.

La carriera da solista

Marco Ligabue abbandona i Rio e, nel 2013, decide di dedicarsi unicamente alla carriera da solista. A settembre pubblica “Mare dentro”, il suo album di debutto come artista singolo, registrato tra l’Italia – in Sardegna e in Versilia – e gli Stati Uniti. Il suo secondo album esce due anni dopo: si tratta di “Luci – Le uniche cose importanti”, un disco al quale hanno collaborato, tra gli altri, Jim Bogios dei Counting Crows, Beppe Carletti dei Nomadi, Paolo Belli e Antonella Lo Coco. Infine, l’ultimo disco risale al marzo dell’anno scorso. Si chiama “Il mistero del DNA” e si compone di nove tracce.

L’ultima canzone che Marco Ligabue aveva pubblicato prima di “Quante vite hai” era “Che bella parentesi”, un singolo anch’esso prodotto da Corrado Rustici e uscito il 5 giugno 2018, in pieno tour estivo. Anche l’uscita di quel singolo era stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, ideato dallo stesso artista di Correggio e ambientato a Tarquinia. La clip, con regia di Marco Ligabue, Jarno Iotti (storico fotografo del fratello Luciano) e Maurizio Bresciani vedeva come protagoniste due giovani donne, impersonate da Nicole Pizzetti e Sofia Ghbarieh.

Il tour estivo

Marco Ligabue è stato impegnato nell’estate da poco conclusa in un lungo tour nelle piazze italiane: sono state più di cinquanta le città toccate dall’artista emiliano.

D’altra parte, Marco Ligabue è ormai da anni uno degli artisti italiani più attivi dal punto di vista live. Basti pensare che nel solo 2017 sono stati ben 125 i concerti che l’hanno visto protagonista.

Il tour 2018 è concluso, ma è probabile che Marco tornerà presto sui palchi italiani, vista la sua incontenibile voglia di live.