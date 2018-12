Articolo 31: tutto sui 10 concerti-evento al Fabrique di Milano

Ci siamo. È giunta l’ora del grande ritorno degli Articolo 31. Stasera al Fabrique di Milano inizia il ciclo di dieci esibizioni (già tutte soldout) di J-Ax nello storico locale meneghino. L’artista milanese ripercorrerà i 25 anni di una carriera iniziata nel 1993 sotto il vessillo degli Articolo 31. E l’occasione, come annunciato da tempo, sarà quella giusta per rivedere insieme il duo che, a cavallo tra gli anni Novanta e l’inizio Duemila, ha esportato l’hip-hop al grande pubblico italiano. Sul palco, infatti, oltre alla sua band, Alessandro Aleotti avrà anche il suo compagno dell’epoca DJ Jad, col quale, dopo i dissapori che nel 2006 avevano portato alla fine degli Articolo 31, pare essere tornata la pace. L’attesa è talmente spasmodica che alle cinque date previste inizialmente (15, 16, 17, 21 e 22 ottobre) ne sono state inserite in un secondo momento altrettante (24, 25 e 27 ottobre, 8 e 11 novembre). E tutte quante sono già soldout da tempo.

La possibile scaletta

I concerti ripercorreranno il quarto di secolo di carriera di J-Ax e fanno da iniziativa promozionale a sostegno di “Il Bello Di Essere J-Ax. 25 Anni Di Successi 1993-2018”, raccolta uscita il 4 maggio scorso che ripercorre tutto il percorso artistico del rapper milanese, dagli esordi con “Strade Di Città” insieme a DJ Jad alla più recente collaborazione con Fedez. Il doppio album comprende tutte le grandi hit sia degli Articolo 31 che del J-Ax solista, per cui è lecito attendersi una scaletta che segua l’evoluzione dell’artista nel corso degli anni, dai primi successi come “Maria” e “Tranqi Funky” all’ultimo singolo “Tutto Tua Madre”, passando per “Domani Smetto” e “Maria Salvador”. Aleotti ha già anticipato che i concerti saranno da due ore e 45 minuti ognuno e che, oltre ai grandi successi, ci sarà spazio anche per canzoni meno note al grande pubblico ma amatissime dai fan come “Piccoli Per Sempre” e A Pugni Con Il Mondo”. Inoltre, al centro della sala ci sarà una grande X, all’interno della quale il cantante scenderà di tanto in tanto durante il concerto per avvicinarsi di più ai suoi fan.

Gli ospiti e la band

Se ad aprire tutti e dieci i concerti saranno il fratellino di J-Ax Grido (che più volte in passato ha collaborato con gli Articolo 31, oltre ad essere membro dei Gemelli Diversi) e Danti, nelle corso delle prossime date sono diversi gli artisti faranno da comparse sul palco con Ax e Jad. Sono infatti già confermate le presenze di Max Pezzali (col quale duetterà in “Non E’ Un Film”), Nina Zilli, Paola Turci e Il Cile. In due delle dieci date, inoltre, ci sarà anche Paola Folli, celeberrima voce della hit “Domani”. La band che affiancherà il duo sarà invece quella che da tempo segue Ax nei suoi live, composta da nove elementi: Paolo Jannacci alle tastiere, Marco Arata alla chitarra, Dj Zak alla consolle, Stefano Luchi alla batteria, Linda Pinelli al basso, Fabio B alle sequenze; alle doppie Space One (già con gli Articolo 31 agli esordi nella crew degli Spaghetti Funk), backing vocalist Giusy Scarpato e Sewit Jacob Villa.