Valerio Scanu: esce oggi il nuovo album "10"

Esce il nuovo album di Valerio Scanu intitolato “Dieci”. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2010, festeggia così i suoi dieci anni di carriera con un nuovo lavoro discografico anticipato dal singolo “Inciampando dentro un’anima”. Queste le parole dell’artista: «In questo album, ho voluto affidarmi completamente a giovani e grandi autori. Volevo fare la mia musica ma con il loro punto di vista, ho preannunciato semplicemente che sarebbe stato l’album per i miei dieci anni di carriera. Desideravo si sentissero liberi di esprimersi e raccontarmi, senza vincoli, congetture, stereotipi o accordi editoriali. Ho sempre fatto il tifo per la serietà, per l’umiltà, per l’impegno, per il talento, per la musica di qualità». Il singolo che ha anticipato il disco è stato scritto da Pierdavide Carone, lo stesso autore di “Per tutte le volte che...”, una delle canzoni più famose di Valerio Scanu che gli ha permesso di vincere il Festival di Sanremo e farsi conoscere dal grande pubblico.

La tracklist di "10"

Il cantante ha presentato così il brano sui social: «La nostra intera esistenza si basa su due anime che si sono incontrate prima di noi e che scambiandosi la pelle hanno generato la nostra di anima che, dal momento in cui diventa autonoma, si riscopre però improvvisamente sola, smarrita, incompleta. Vagando per il mondo, tuttavia, la nostra anima solitaria potrebbe inciampare in un’altra anima solitaria, e di colpo inizierebbe a scandagliare ogni angolo di emozione: felicità e tristezza, coraggio e paura, forza e debolezza. E saprebbe finalmente di essere viva». Questa la tracklist dell’album “Dieci”:

Ed Io (Tony Maiello – Simonetta Spiri) Inciampando Dentro Un’Anima (Pierdavide Carone) Affrontiamoci (Giulia Capone – Niccolò Verrienti – Davide Papasidero) Il Tempo Non Cancella (Carlo Verrienti – Niccolò Verrienti) Capovolgo Il Mondo (Emilio Munda – Davide Sartore – Diego Ceccon) Dannata distanza(Mattia Foderà – Valerio Scanu – Fabio Vaccaro – Kikko Palmosi) Paradiso e Inferno (Saverio Grandi – Gabriele Oggiano) Infrangibile (Diego Ceccon – Davide Sartore) Un Pò Di Tempo (Tony Maiello – Kikko Palmosi – Marco Rettani – Sabatino Salvati) L’Ultimo Spettacolo (Emilio Munda – Giulio Pretto)

I progetti per il futuro

Subito dopo l'uscita dell'album, Valerio Scanu sarà impegnato nella promozione e poi nel tour che inizierà nel 2019. Per tutti i fan però l’appuntamento è sabato 15 dicembre per il tradizionale concerto natalizio “A Christmas Carol” all’Auditorium Parco della Musica. A giorni verranno annunciati i nomi degli ospiti che parteciperanno all'evento che ormai va in scena da sei anni. Sul futuro invece Valerio Scanu dichiara: «Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere, tanti progetti da realizzare, sarà dura… ma non mi lascerò sopraffare dalla paura. La musica ha sempre fatto e farà sempre parte di me e questo album è l’ennesimo mio sogno realizzato, spero possa diventare colonna sonora delle future esperienze di tante persone».