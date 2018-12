Mark Knopfler: il 16 novembre arriva “Down The Road Whatever”

Il Sultano dello Swing è pronto a tornare sul suo trono. Uscirà il 16 novembre il nuovo disco di Mark Knopfler dal titolo “Down The Road Whatever” ed arriva a tre anni dall’ultima fatica “Tracker”. Il disco è co-prodotto dallo stesso Knopfler e dal tastierista Guy Fletcher (già suo compagno ai Dire Straits) e tredici dei brani presenti sono scritti esclusivamente da Mark, fatta eccezione per “Just A Boy Away From Home”, che contiene la melodia di "You'll Never Walk Alone”, inno della sua squadra del cuore, il Liverpool. Il nono album da solista dell’ex Dire Straits sarà disponibile in quattro formati: cd standard, cd deluxe, doppio vinile e un box set deluxe. È già possibile ordinare il disco dal sito ufficiale dell’artista e, registrandosi, si otterrà subito la versione digitale del primo singolo “Good On You Son”, uscito in radio proprio nella giornata di oggi. Inoltre, coloro che si registreranno al sito riceveranno la registrazione di uno dei live del futuro tour promozionale.

La tracklist

Questa la tracklist completa del nuovo lavoro di Knopfler:

Standard CD

Trapper Man Back On The Dance Floor Nobody’s Child Just A Boy Away From Home When You Leave Good On You Son My Bacon Roll Nobody Does That Drovers’ Road One Song At A Time Floating Away Slow Learner Heavy Up Matchstick Man

Deluxe cd (Standard cd più due bonus tracks):

Trapper Man Back On The Dance Floor Nobody’s Child Just A Boy Away From Home When You Leave Good On You Son My Bacon Roll Nobody Does That Drovers’ Road One Song At A Time Floating Away Slow Learner Heavy Up Rear View Mirror Every Heart In The Room Matchstick Man

Doppio Vinile

Side A

Trapper Man Back On The Dance Floor Nobody’s Child

Side B

Nobody Does That Good On You Son Floating Away

Side C

One Song At A Time Heavy Up Slow Learner

Side D

Just A Boy Away From Home My Bacon Roll When You Leave Matchstick Man

Box Set (Deluxe cd+doppio vinile più un ep in 12”)

Side A

Drovers’ Road Don’t Suck Me In

Side B

Sky And Water Pale Imitation

Oltre i Dire Straits

La carriera solista di Mark Knopfler, universalmente riconosciuto come uno dei maggiori chitarristi del mondo, ha ormai più di vent’anni. Era il 1995, infatti, quando il frontman dei Dire Straits, stanco delle luci della ribalta e degli infiniti tour mondiali, decise di lasciare la band per dedicarsi alle sperimentazioni solitarie. Nel 1996 esce la sua prima fatica da one man band, “Golden Heart”, e da allora non si è più voltato indietro, pur senza rinnegare il successo raggiunto coi vecchi compagni. È pero “Sailing To Philadelphia” del 2000 il disco che ne fissa la grandezza anche come solista, vendendo oltre tre milioni e mezzo di copie in tutto il mondo. La title track dell’album, che vede Knopfler duettare con James Taylor, è uno dei capolavori del folk-rock contemporaneo. Figura assolutamente originale dell’ambiente rock, non tutti sanno che prima di avere successo nel mondo della musica Knopfler si era laureato in letteratura inglese e un periodo aveva lavorato come insegnante.