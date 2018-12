Elettra Lamborghini annuncia il nuovo singolo in arrivo

Con un’immagine decisamente esplicita, Elettra Lamborghini ha annunciato su Twitter l’imminente successore di “Pem Pem”. Dopo il successo mondiale della hit pubblicata a febbraio, l’ereditiera è pronta a pubblicare il suo nuovo singolo in uscita nei prossimi giorni. Su Twitter è apparsa la foto di un fondoschiena in primo piano e un polsi ammanettati accompagnati dalle frasi: «Siete pronti? Il mio nuovo singolo sta per arrivare. Come si chiamerà?! Quando uscirà secondo voi?! TENETEVI FORTE!!», scrive Elettra. Per ora non si conoscono ulteriori dettagli sulla nuova canzone di Elettra Lamborghini, non si conosce il titolo e nemmeno la data di uscita. L’unico indizio riguarda la possibilità di poter effettuare il pre-sale sulla piattaforma di musica streaming Spotify. C’è grande attesa considerando il successo della prima canzone pubblicata dalla ricca ereditiera, infatti “Pem Pem” ha superato 70 milioni di visualizzazioni su Youtube e ha scalato le classifiche mondiali.

Il successo di “Pem Pem”

Un’estate di grande successo per Elettra che si è esibita anche in numerose occasioni ma che ha dovuto fare i conti anche con lo stress. Ad inizio agosto è stata ricoverata in ospedale per un malore ed anche in quel caso ha informato in fan tramite i social sulle sue condizioni di salute. La cantante e star dei reality aveva pubblicato una foto in cui veniva portata sull’ambulanza a bordo di una lettiga con una flebo inserita nel braccio. Dopo poco ha scritto di essersi sentita male per colpa dello stress che le aveva presentato il conto. Prima di “Pem Pem”, Elettra Lamborghini è stata protagonista di tanti reality show, trasmissioni che le hanno permesso di diventare uno dei personaggi più seguiti sui social. Dopo queste esperienze televisive, ha deciso di cimentarsi nella musica. Grazie all’aiuto dell’amico Gué Pequeno, ha debuttato con un featuring nella canzone “Lamborghini” e poi si è messa in proprio con il fortunatissimo brano “Pem Pem”. Presentato il 2 gennaio allo Staples Center di Los Angeles davanti a 20mila persone in occasione di un incontro di basket, il brano in lingua spagnola ha subito conquistato le classifiche e proiettato la Lamborghini tra le protagoniste dell’estate.

Un futuro come conduttrice

Nel frattempo la cantante è pronta a debuttare anche come conduttrice. La nipote del genio Ferruccio Lamborghini sarà alla conduzione della prima edizione italiana di EX On The Beach. Da grande protagonista dei reality show, questa volta guiderà otto single che verranno spediti per una vacanza gratuita in una paradisiaca isola della Thailandia. Quattro uomini e quattro donne che potranno fare conoscenza fra loro ed eventualmente far nascere qualche storia d’amore. La trasmissione prevede però l’arrivo di ben dodici ex fidanzati degli otto protagonisti che piomberanno dal nulla proveranno a rompere gli equilibri. Per Elettra Lamborghini è pronto un autunno davvero speciale tra musica e tv.