MØ: tutte le info sul nuovo album in uscita "Forever Neverland"

L’appuntamento con MØ è per il prossimo 19 ottobre, quando la star di “Final Song” rilascerà il suo nuovo album “Forever Neverland”. MØ aveva già fatto parlare di sé il 7 settembre, quando ha rilasciato il terzo singolo promozionale del disco, “Way Down”. La canzone ha totalizzato circa 320 mila streaming su YouTube e oltre un milione di ascolti Spotify.

“Forever Neverland”, il nuovo album di MØ

Arriverà il 19 ottobre 2018 e vanterà una serie di featuring di tutto rispetto il secondo album di inediti di MØ, nome d’arte di Karen Marie Aagard Orsted Andersen, cantante, produttrice e compositrice danese. La sua carriera è iniziata nel 2014 con “No Mythologies to Follow” e una serie di collaborazioni notevoli, come quella con Iggy Azalea.

Il nuovo disco si chiamerà “Forever Neverland” e conterrà 14 brani, alcuni dei quali sono featuring con vari artisti e DJ, nomi celebri della musica del 2018. La musica di MØ è un misto di elettronica, electro-pop, synth e indie. Anche questo disco non fa eccezione, promettendo alcuni brani tutti da ballare. Il disco è già disponibile in preordine, anche in formato vinile o streaming su Spotify e Apple Music.

Il primo singolo dell’album è uscito il 30 marzo 2018 con il titolo “Nostalgia”, un manifesto a tutto quello che è stato nel periodo del suo debutto, e un omaggio ai vecchi tempi a lei così cari. Il 12 luglio è uscito anche “Sun in Our Eyes”. Tra il primo e il secondo disco, MØ ha avuto occasione di collaborare con artisti del calibro di Major Lazer, Justin Bieber, Snakehips e Charli XCX, oltre che aver preso parte a uno degli show di Sia.

MØ: “Forever Neverland” per non invecchiare mai

Parlando con il magazine Dork, MØ ha spiegato il significato dietro al suo nuovo disco e, soprattutto, quello che “Forever Neverland” significa per lei: «Si tratta sicuramente di un riferimento al grande classico di J.M. Barrie, ma per chiarire, anche io mi identifico in questo titolo. Avete presente quando si dice che una persona abbia la sindrome di Peter Pan? Persone che non vogliono crescere, semplicemente si trasferiscono a Los Angeles e fanno finta di essere giovani per sempre». Il primo disco di MØ ha riscosso grandissimo successo sin dall’inizio, e in un periodo in cui la popstar aveva poco più di 20 anni: «Penso che “No Mythologies to Follow” sia stato davvero tanto per me nei miei primi 20, e mi sono sentita persa e senza radici. Era come se nell’ambiente dove mi trovavo nessuno sapesse quale strada avremmo dovuto intraprendere dopo, non c’era una guida. Questa volta [con il nuovo disco] è uguale, ma sono alla fine dei miei 20 anni, e sono terrorizzata».