Thegiornalisti: annunciate le date dell'instore tour

Prima di partire con la tournée nei palazzetti, i Thegiornalisti presenteranno il nuovo album “Love” nei negozi Feltrinelli, Mondadori e Eataly in diverse città d’Italia con un instore tour di sei tappe. “Love” uscirà venerdì 21 settembre per Carosello Records.

Tutte le tappe del tour instore

A partire da ottobre i Thegiornalisti saranno impegnati con il “Love” tour: quindici tappe in tutta Italia per presentare al pubblico il loro nuovo disco in uscita. Pochissime le date non ancora sold out: ad ora, biglietti e posti ancora disponibili per gli show di Vigevano, Torino, Bologna, Genova e Brescia. I biglietti ancora disponibili sono acquistabili su circuito Ticketone: attualmente i prezzi partono da 27 euro + diritti di prevendita fino ad arrivare a 40 euro + d.p. a seconda del posto selezionato. I Thegiornalisti non hanno ancora rivelato quale sarà la scaletta dei concerti in arrivo, ma ci si aspetta un ruolo da protagonista per “Love” e le sue canzoni, oltre ai precedenti successi della band (da “Fine dell’estate” a “Riccione”, e magari anche qualche pezzo nato da collaborazioni con altri artisti). Prima dei live nei palazzetti, i Thegiornalisti hanno preso nuovi impegni: “Love” verrà presentato anche nei negozi Feltrinelli, Mondadori e Eataly con solo sei tappe in giro per l’Italia. Di seguito l’elenco di tutte le date dell’instore tour, da poco annunciate:

21 settembre ore 18.30 Bari, Feltrinelli (via Melo)

22 settembre ore 18 Padova, Mondadori Bookstore (Piazza Insurrezione)

23 settembre ore 17 Milano, Mondadori (Piazza Duomo)

25 settembre ore 18.30 Palermo, Feltrinelli (via Cavour)

26 settembre ore 18.30 Napoli, Mondadori (Piazza Vanvitelli)

27 settembre ore 18.30 Roma, Eataly Ostiense (Piazzale 12 Ottobre 1492)

Love è la risposta a tutto

Il frontman e cantante della band romana, Tommaso Paradiso, ha recentemente dichiarato a Rolling Stone che «questa parola, Love, per me rappresenta la risposta a tutto: all’odio, ai tempi in cui viviamo, la risposta al veleno, a quello che passa sui social network». È proprio intorno alla parola “Love” che ruota tutto il nuovo album dei Thegiornalisti: un disco di 11 tracce, in uscita il prossimo 21 settembre. Ad anticiparlo sono stati estratti i singoli: “Questa nostra stupida canzone d’amore”, la hit di questa estate “Felicità puttana” e un nuovo singolo intitolato “New York”. Il video di “New York” è stato pubblicato su YouTube pochi giorni fa (il 9 settembre). Paradiso l’ha definita come «una canzone che potrebbe piacere a tutti e per tutti intendo dai ragazzini di quattro anni a mia nonna. È un classico per me. Il testo l’ho scritto una mattina mentre stavo andando in studio di registrazione per un altro lavoro. L’ho tirato via di getto». Quest’ultimo singolo è stato prodottto da Dario Faini (in arte Dardust), che compare anche nel video di “New York” a suonare il pianoforte. Di seguito la tracklist completa di “Love”: