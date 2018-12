È uscito “New York”, il nuovo video dei Thegiornalisti

Pochi giorni dopo l’uscita del nuovo singolo “New York” ecco arrivare anche il video ufficiale. I Thegiornalisti hanno scelto di accompagnare il brano con una clip molto semplice ed essenziale: la band che suona in un grande capannone bianco accompagnata dall’orchestra, un tappeto, un divano e un frigorifero azzurro con scritto sopra “Love”. Solo pochi elementi, con un focus sulle persone che danno vita alla musica, nient’altro. La regia è stata affidata ai videomaker romani di YouNuts Production (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia). “New York” è stata scritta da Tommaso Paradiso e prodotta da Dario Faini (in arte Dardust), che compare anche nel video al pianoforte. Il frontman dei Thegiornalisti ha usato queste parole per raccontare il pezzo: «Nella mia testa “New York” è una canzone che potrebbe piacere a tutti e per tutti intendo dai ragazzini di quattro anni a mia nonna. È un classico per me. Il testo l’ho scritto una mattina mentre stavo andando in studio di registrazione per un altro lavoro. L’ho tirato via di getto».

Il nuovo album “Love”

Manca poco all’uscita del nuovo album dei Thegiornalisti: “Love” sarà pubblicato il 21 settembre per Carosello Records. Ad anticiparlo, sono stati estratti tre singoli: “Questa nostra stupida canzone d’amore”, seguito dal tormentone estivo “Felicità puttana” e dal nuovo brano “New York”. Tommaso Paradiso ha dichiarato a Rolling Stone: «questa parola, Love, per me rappresenta la risposta a tutto: all’odio, ai tempi in cui viviamo, la risposta al veleno, a quello che passa sui social network». Il disco conterrà 11 tracce, di seguito la tracklist completa:

Overture Zero stare sereno New York Una casa al mare Controllo Love Milano Roma L’ultimo giorno della terra Questa nostra stupida canzone d’amore Felicità puttana Dr. House

“Love tour”: i concerti in tutta Italia e le date instore

A partire da ottobre i Thegiornalisti partiranno per il tour di presentazione del nuovo disco “Love”. Le date stanno registrando sold out su sold out e sono rimaste pochissime disponibilità di biglietti. La band romana partirà con la data zero a Vigevano (19 ottobre 2018), per poi toccare tutta Italia tra ottobre e novembre: Torino, Bologna, Firenze (sold out), Roma (tripla data sold out), Bari (doppia data sold out), Napoli (sold out), Genova, Padova (sold out), Brescia e Milano (doppia data sold out). I Thegiornalisti non hanno ancora rivelato quale sarà la scaletta dei concerti in arrivo, ma sicuramente i brani di “Love” saranno i protagonisti dello spettacolo, accompagnati dai precedenti immancabili successi. Prima di partire con i live nei palazzetti, la band presenterà il disco anche nei negozi Feltrinelli, Mondadori e Eataly. Ecco l’elenco delle date dell’instore tour, da poco annunciate: