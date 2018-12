Cranberries: in uscita la ristampa di "Everybody else is Doing it"

Il progetto era stato sospeso dopo la morte di Dolores O’Riordan in gennaio, ma ora è ufficiale: il 19 ottobre sarà rilasciata la ristampa dell’album di debutto dei Cranberries: “Everybody Else is Doing It, So Why Can’t We?”

“Everybody else is Doing it, so Why can’t We?”: tutto sulla ristampa

I Cranberries, al centro delle cronache del 2018 dopo la prematura dipartita della lead vocalist, Dolores O’Riordan, avevano deciso di sospendere le celebrazioni per il 25esimo anno dall’uscita del loro album di debutto, “Everybody else is Doing it, so Why can’t We?”. In marzo, dopo mesi di lutto, la band ha però annunciato che il progetto sarebbe andato avanti, e che presto potrebbe uscire anche un nuovo album.

La versione 25esimo anniversario di “Everybody else is doing it” è già disponibile in pre-ordine su DiscoverMusic in ben 5 versioni differenti più l’edizione digitale. La prima versione, in quattro dischi, conterrà il disco originale rimasterizzato e tanti altri contenuti, alcuni davvero unici, che offriranno una panoramica chiara della musica dei Cranberries dell’epoca. Disponibile anche la versione deluxe da due dischi, il vinile classico e quello trasparente.

Nella versione standard, saranno contenuti il disco rimasterizzato, sessioni tagliate e l’extended play di debutto della band, del 1991, “Uncertain”, oltre a una selezione di demo del periodo in cui si facevano ancora chiamare The Cranberry Saw Us.

La versione in quattro dischi contiene invece alche un album dal vivo dell’esibizione dei Cranberries a Cork per l’Ireland Cork Rock Festival del ’91, tre sessioni radio registrate dal 1991 al 1993 per la RTE radio e la BBC.

“Everybody else is Doing it, so Why can’t We?” è stato il primo album completo rilasciato dalla band alternative rock The Cranberries. Pubblicato per la prima volta nel 1993, ha sin da subito proiettato la band ai vertici delle classifiche di vendita grazie soprattutto al singolo estratto, “Dreams”, che ha trovato molti impieghi sul piccolo e grande schermo. Il disco era già stato ripubblicato nel 2002 con il titolo “Everybody else is Doing it, so Why can’t We? (Complete sessions 1991 – 1993)”. L’album ha ottenuto disco d’oro in Francia, disco di platino di Australia e Nuova Zelanda, mentre negli Stati Uniti è arrivato a 5 dischi di platino, per un totale di 5 milioni di vendite.

La tracklist di Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We? in doppio disco

Ecco la track list della versione in doppio CD dell’album ristampato presso Abbey Road:

EXTENDED PLAY DI DEBUTTO

Uncertain Nothing Left At All Pathetic Senses Them

DISCO UNO – ALBUM ORIGINALE

I Still Do Dreams Sunday Pretty Waltzing Back Not Sorry Linger Wanted Still Can’t . . .

I Will Always How Put Me Down

DISCO DUE - TAGLIATI

A Íosa What You Were (1991 demo) Linger (Dave Bascombe mix) How (Alternate version) Early cassette demos (1990-1991) Dreams (Non-mixed mix) Sunday Linger Chrome Paint Fast One Shine Down Dreams (Pop mix)

ALTRI SINGOLI