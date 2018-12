Laura Pausini a Milano. La scaletta del concerto

Laura Pausini continua con il suo “Fatti Sentire World Tour 2018”, che a settembre torna nei palazzetti di tutta Italia e si riparte proprio da Milano. Sono quattro le date fissate al Mediolanum Forum di Assago: 8, 9, 11 e 12 settembre. Nel corso del tour sarà presentato il nuovo album “Fatti sentire”, pubblicato il 16 marzo 2018 in tutto il mondo per Atlantic Records. Di seguito la scaletta prevista per i concerti milanesi.

La scaletta del concerto a Milano

Nel tour di presentazione di “Fatti sentire” è stato riservato ampio spazio anche ai precedenti successi della Pausini. Oltre alle canzoni del nuovo album, si potranno quindi ascoltare anche le sue più grandi hit. Il nuovo singolo “La soluzione” verrà trasmesso in radio da venerdì 7 settembre, sarà quindi molto probabile sentirlo anche nei prossimi live. Non è ancora stata resa nota la scaletta ufficiale che Laura Pausini seguirà nei prossimi concerti di settembre, ma queste sono le canzoni portate in scena durante le ultime date del tour. Nei quattro show di Milano i brani proposti potrebbero subire variazioni:

Non è detto E.sta.a.te Primavera in anticipo - La mia risposta - Le cose che vivi Frasi a metà Incancellabile Simili Zona d’ombra Con la musica alla radio Le due finestre Resta in ascolto Lato destro del cuore - Non ho mai smesso - La solitudine Fantastico Medley Sorry (Justin Bieber) - Shape of you (Ed Sheeran) - Can’t stop the feeling (Justin Timberlake) La soluzione Ho creduto a me - Il caso è chiuso - Un’emergenza d’amore Il coraggio di andare E ritorno da te Tra te e il mare Limpido Benvenuto Strani amori Non c’è Come se non fosse stato mai amore Vivimi Una storia che vale - Benedetta passione - Io canto Nuevo Invece no Nadie ha dicho Innamorata E.sta.a.te “Fatti sentire”, il tour mondiale

Il tour di presentazione di “Fatti sentire” è iniziato a luglio 2018 con la data zero di Jesolo ed è proseguito in Italia con le sole due date al Circo Massimo per il Rock in Roma. Laura Pausini ha poi proseguito oltreoceano con i concerti tra Stati Uniti d’America, Messico, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perù, Argentina, Cile e Brasile. Tra settembre ed ottobre il tour tornerà in Italia, per poi ripartire in Europa (Barcellona, Madrid, Parigi, Bruxelles, Stoccarda e Zurigo). Queste le altre date italiane del tour 2018: