Antonello Venditti in concerto a Verona: info e scaletta

A 40 anni dalla pubblicazione di “Sotto il segno dei Pesci”, Antonello Venditti sarà protagonista assoluto di un concerto evento all’Arena di Verona. L’appuntamento è per il 23 settembre e già da un mese è stato annunciato il tutto esaurito per quello che sarà una vera e propria celebrazione di album che ha segnato la carriera del cantautore romano. “Sotto il segno dei Pesci” è stato pubblicato l’8 marzo 1978, nel giorno del 29esimo compleanno di Antonello Venditti. In Italia si respirava un’aria di cambiamento e pochi giorni dopo il rapimento di Aldo Moro avrebbe sconvolto il nostro Paese. Quell’album diventò una sorta di manifesto di speranza e ha segnato un’intera generazione. Antonello Venditti ha descritto così quell’album durante l’annuncio del concerto evento: «È stata la mia svolta musicale, poetica. Il mio disco più importante, in cui c’erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone (Sotto il Segno dei Pesci), la comunicazione (Il Telegiornale), il viaggio dentro e fuor di metafora di Bomba O Non Bomba, la droga (Chen il Cinese), la tenerezza per Sara (che non si è mai sposata, ma ha avuto tre figli…), l’amicizia con De Gregori (Scusa Francesco). In fondo, sono temi ancora attuali. Suonare a 40 anni di distanza l’album per intero, cosa che non ho mai fatto, ha un significato speciale, per me. Per l’occasione ho chiamato anche i musicisti di allora. Lo inserirò al centro di 45 anni di canzoni».

Antonello Venditti in concerto all’Arena di Verona, la possibile scaletta

In attesa di celebrare i 40 anni di “Sotto il segno dei Pesci”, durante l’estate Antonello Venditti è stato impegnato in un tour Unplugged che ha attraversato il Paese. Sette date partendo da Cremona fino ad arrivare a Forte dei Marmi con i meravigliosi spettacoli a Noto presso la Scalinata della Cattedrale e Palermo presso il Complesso Monumentale Castello a Mare. Appuntamenti che hanno emozionato i tantissimi fan presenti e che hanno aumentato ancora di più l’attesa in vista del concerto all’Arena di Verona. La scaletta del concerto evento potrebbe in qualche modo ricalcare quella dell’”Unplugged Tour 2018”. In attesa di ufficialità ed eventuali variazioni, il concerto dovrebbe riproporre l’intera track list dell’album pubblicato 40 anni fa. Questa la possibile scaletta prevista per l’Arena di Verona:

“Sotto il segno dei pesci” “Francesco” “Bomba o non bomba” “Chen il cinese” “Sara” “Il telegiornale” “Giulia” “L’uomo falco” “Lilly” “Sora Rosa” “Roma Capoccia” “Le cose della vita” “Tienimi dentro te” “Compagno di scuola” “Ci vorrebbe un amico” “Notte prima degli esami” “Peppino” “Dimmelo tu cos’è” “Dalla pelle al cuore” “Unica” “Che fantastica storia è la vita” “Settembre” “Amici mai” “Alta marea” “In questo mondo di ladri” “Ricordati di me”

Antonello Venditti in concerto a Roma

Oltre all’Arena di Verona, Antonello Venditti sarà impegnato anche in un altro concerto evento. Il 21 dicembre e, come annunciato da pochissime ore, il 22 dicembre il cantautore sarà al PalaLottomatica di Roma in quello che è un vero e proprio regalo di Natale per tutti i suoi fan. Sold out la data del 21 dicembre, mentre per il secondo appuntamento i biglietti sono su disponibili su TicketOne dalle 17 di oggi lunedì 3 settembre. Lunedì 10 settembre dalle 17 sarà possibile acquistare i biglietti nei punti vendita abituali.