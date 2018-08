Antonello Venditti a Palermo: tutte le info sul concerto

Antonello Venditti, il cantautore romano che da decenni fa cantare e sognare milioni di persone con le sue canzoni magnifiche e piene di sentimento, si esibirà il 10 agosto al Castello a Mare di Palermo. Un concerto molto atteso dai fan, che non vedono l’ora di festeggiare con lui i quarant’anni del disco “Sotto il segno dei pesci”, definito da Rolling Stone come uno dei 100 album italiani più belli di sempre.

Le info sui biglietti

Il concerto di Antonello Venditti a Palermo inizierà alle 21.30. La data fa parte dell’”Unplugged Tour 2018” e sarà l’ultimo appuntamento musicale del capoluogo siciliano (che ha ospitato anche Caparezza e Piero Pelù). I biglietti sono disponibili su TicketOne: la Poltrona è terminata, ma è possibile ancora acquistare la Platea Vip e la Poltronissima rispettivamente al prezzo di 57,50 euro e 46 euro. Non è possibile comprare più di quattro biglietti a cliente per evitare le truffe legate alla rivendita online a prezzo maggiorato. Si consiglia, inoltre, di prendere i ticket solo tramite i canali ufficiali e non sui siti di secondary ticketing, in quanto si potrebbe incappare in frodi che danneggiano non solo i fan, ma anche l’artista.

L’”Unplugged Tour 2018” di Antonello Venditti

L’”Unplugged Tour 2018” di Antonello Venditti sta emozionando l’Italia. Le canzoni di “Sotto il segno dei pesci” fanno ancora smuovere gli stessi sentimenti di quarant’anni fa: ci sono cose che non invecchiano e una di queste sono i testi di Antonello Venditti. Una melodia senza tempo, nella quale si riconosce sicuramente la generazione cresciuta negli anni ’60 e ’70, ma anche quella di oggi. Pronta a scoprire e ad apprezzare un cantautore senza tempo che ha fatto la storia della musica italiana.

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto di Antonello Venditti a Palermo potrebbe ricalcare quella delle date precedenti dell’”Unplugged Tour 2018”. Ovviamente la lista delle canzoni non è mai fissa, dato che l’artista potrebbe decidere di apportare delle variazioni durante lo spettacolo in corso, ma indicativamente dovrebbe essere questa: “Sotto il segno dei pesci” “Bomba o non bomba” “Sara” “Marta” “Giulia” “Lilly” “Sora Rosa” “Roma Capoccia” “Le cose della vita” “Tienimi dentro te” “Compagno di scuola” “Ci vorrebbe un amico” “Notte prima degli esami” “Peppino” “Dimmelo tu cos’è” “Dalla pelle al cuore” “Unica” “Che fantastica storia è la vita” “Settembre” “Amici mai” “Alta marea” “In questo mondo di ladri” “Ricordati di me”

Una scaletta che comprende i più grandi successi di Antonello Venditti e che fa venire voglia di cantare a squarciagola.

Le norme di sicurezza

Viste le nuove norme di sicurezza in vigore negli ultimi anni, ai concerti non sarà possibile portare alcuni oggetti per non mettere a repentaglio l’incolumità delle persone presente. È vietato quindi introdurre: zaini con capacità superiore ai 10 litri, trolley, valigie, bombolette spray, coltelli, fumogeni, trombette da stadio, materiale esplosivo e infiammabile, bottiglie di vetro, lattine, borracce metalliche, aste per selfie, animali, overboard, biciclette, pattini, sacchi a pelo. È vietato ovviamente portare alcol e sostanze stupefacenti ed entrare al concerto in stato di ebrezza.