Notte della Taranta 2018: programma e ospiti a Melpignano

Una maestosa architettura di luci permetterà di far sorgere il sole sul mega palco allestito per il Concertone de “La Notte della Taranta 2018”. È tutto pronto per la ventunesima edizione della più grande e diffusa Festa Popolare d’Europa. Il tema di quest’anno è il paesaggio, una risorsa da tutelare e da proteggere attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la valorizzazione. Il gioco di luci e colori ideato da Mariano Light permetterà di trasmettere le suggestioni del Salento: il calore, i ricami delle nonne e delle mamme salentine e i rosoni delle chiese di questa magnifica terra. La struttura è alta 18 metri e larga nove metri. Per realizzare la scenografia sono state impiegate oltre 14mila lampade a led e 38mila lampade Rgb di ultima tecnologia. Sul palco è prevista una passerella centrale che accompagnerà gli artisti e che sarà bianca, come le case salentine. Il Concertone di Melpignano è l’atto conclusivo di un Festival partito il 2 agosto e che ha coinvolto più di 360 musicisti con 40 concerti di pizzica e musica popolare dal mondo, 3 mostre in anteprima mondiale e 19 eventi messi in scena nei centri storici del Salento. Una formula rinnovata con più di 100 ore di live show. Quest’anno il maestro concertatore de La Notte della Taranta è Andrea Mirò, cantautrice e compositrice poliedrica, di formazione classica, nota anche per essere la moglie del cantautore Enrico Ruggeri. È la seconda donna a dirigere l’orchestra dopo Carmen Consoli nel 2016.

Notte della Taranta 2018, programma e ospiti

Anche quest’anno il cast che animerà la Notte della Taranta nell’ex Convento Agostiniani a Melpignano sarà di primo ordine. L’ospite internazionale è LP Laura Pergolizzi che per l’occasione ha riarrangiato il suo brano Lost on you. L’artista di origine italiana interpreterà anche un brano di pizzica e un canto d’amore. In attesa di salire sul palco di Melpignano, la cantante ha approfittato delle bellezze salentine per girare il nuovo videoclip. Su Instagram ha espresso il suo apprezzamento per Nociglia, il paesino che ha ospitato le riprese: "Nociglia is such a beautiful little town" ha scritto commentando una foto. Prima di LP, la serata si aprirà alle 18,30 con il pre concertone, dove si esibiranno di diversi gruppi emergenti. La Notte della Taranta inizierà alle 22,30 e sarà trasmessa in diretta, da Rai 5 e Rai Italia, dunque visibile anche all’estero. A inaugurare il concertone sarà il sindaco di Melpignano Ivan Stomeo che salirà sul palco con vigili del fuoco e forze dell’ordine per onorare il loro operato durante la tragedia di Genova.

Questa la lista degli artisti presenti durante la notte:

LP

Clementino

Enzo Gragnaniello

James Senese

Frank Nemola

Davide Brambilla

Aprés la Classe,

Yilian Canizares

Dhoad Gypsies of Rajasthan

Mino De Santis

Notte della Taranta 2018, tutte le informazioni necessarie

Dalla giornata del 25 agosto, alle ore 8.30 di mattina, è prevista l’interdizione al traffico per la zona circostante al concerto. Sono oltre 8mila i parcheggi ricavati nella zona industriale di Melpignano per l’evento, a massimo un chilometro dal palco. L’accesso, per motivi di sicurezza, sarà consentito solo prenotando al sito lanottedellataranta.parkforfun.it. Per entrare nell’area del concertone, il Varco sud sarà aperto dalle 8,30 alle 24, e sarà dedicato a chi proviene dalla statale 16 da sud. Chi arriva da nord (Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, ad esempio), invece, dovrà raggiungere il Varco nord (aperto dalle 8,30 alle 21).