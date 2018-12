"Rocketman" è il biopic su Elton John

Sta per arrivare “Rocketman”, il biopic dedicato a vita e carriera di Elton John. La pellicola arriverà il 17 maggio 2019 e la pop star britannica sarà interpretata da Taron Egerton. Dopo una lunga attesa, “Rocketman” torna a far parlare di sé, e questa volta c’è anche la data di uscita. Le ultime notizie sul biopic risalivano al 2017, quando l’attore protagonista, Taron Egerton, aveva svelato che “Rocketman” sarebbe stato “R rated”, ovvero avrebbe presentato contenuti maturi e sarebbe stato un musical unico nel suo genere.

“Rocketman”, tutto quello che sappiamo

Dopo lo straordinario successo 2018 di “Revamp”, grande collezione dei successi intramontabili di Elton John interpretati da celebrità, è il momento di “Rocketman”, il biopic sulla vita privata e sulla carriera della popstar britannica.

Il musical sarà diretto da Dexter Fletcher e spazierà dai primi anni della vita di Elton John fino alla Royal Academy of Music e l’amicizia con Bernie Taupin (Jamie Bell). Nel cast, ci sarà anche Richard Madden, (Robb Stark de “Il Trono di Spade”) nei panni di John Reid e Bryce Dallas Howard in quelli di Sheila Dwight. Secondo le informazioni pervenute dal Daily Mail, le riprese di “Rocketman” stanno procedendo secondo i piani in un set nel cuore di Londra.

Secondo quanto detto da Egerton, l’obiettivo del biopic non sarà quello di ricostruire minuziosamente la vita della popstar, quanto più l’offrire al pubblico un “fantasy-musical” incentrato sull’intrattenimento e sull’arte di Elton John. Parlando con il The Jonathan Ross Show, Egerton ha spiegato: «Vestirò i panni di Elton John in un musical e sono molto felice di poterne parlare qui. Sono molto emozionato dal progetto, e la compagnia di produzione di Elton, oltre a quella di Matthew Vaughn, sono al lavoro. Non sarà un classico biopic incentrato sui dettagli, ma un musical molto fantasy, per il quale tornerò a cantare e recitare insieme. Per quanto ne so, il piano è quello di produrre il primo musical con rating R al mondo».

La produzione di Dexter Fletcher sta per uscire anche con un altro biopic dedicato alla vita di Freddie Mercury, che sarà interpretato da Rami Malek. “Bohemian Rhapsody” uscirà in Italia il 29 novembre 2018.

“Rocketman”, la storia dal 2012 a oggi

La notizia che Taron Egerton avrebbe interpretato il ruolo di Elton John è arrivata poche settimane fa con un colpo di scena che, ancora una volta, vede un cambio di attore protagonista per il progetto della biopic. Nel 2012 infatti, quando il musical è stato annunciato per la prima volta, Elton John stesso dichiarò di voler vedere Justin Timberlake rivestire i suoi panni. Nel marzo del 2013 la produzione è passata a Michael Gracey, il quale ingaggiò invece Tom Hardy per il ruolo di protagonista. Le riprese sarebbero dovute iniziare nel 2014, ma di “Rocketman” non si è saputo più niente fino al giugno del 2017. I giornali hanno infatti rivelato che Tom Hardy non era più coinvolto nel progetto, e che Taron Egerton era entrato nelle trattative per rimpiazzarlo.