MTV Video Music Awards 2018: tutti i premiati

E’ andata in scena ieri sera al Radio City Music Hall di New York l’edizione numero trentacinque degli MTV Video Music Awards, la kermesse più prestigiosa del mondo per quanto riguarda i videoclip musicali usciti negli ultimi 12 mesi. Tre le stelle che hanno brillato più luminose nel cielo newyorchese. Su tutte quella di Camila Cabello, che si è portata a casa le due statuette più ambite: quella per il video dell’anno con “Havana” e quella di artista dell’anno. La Cabello non è però riuscita a fare tris perché il premio per il miglior video pop è andato invece ad una entusiasta Ariana Grande, che ha trionfato con “No Tears Left To Cry”.

L’altra grande trionfatrice della serata è stata Jennifer Lopez, che dopo la vacanza a Capri ha dimostrato di essere in grande forma tornandosi ad esibirsi per la prima volta ai VMAs dal 2001. Una performance da urlo per festeggiare il Michael Jackson Video Vanguard Award, il premio alla carriera che per la prima volta è andato ad una artista latinoamericana, e la statuetta vinta nella categoria “Best collaboration” insieme a DJ Khaled e Cardi B. Quest’ultima, nonostante le 12 nomination, si è fermata a due soli premi, portandosi comunque a casa il titolo di miglior artista emergente. Il più vincente, per numero di statuette, è stato però Childish Gambino, che ha fatto tripletta: miglior video con un messaggio sociale, miglior regia e miglior coreografia per il suo “This Is America”.

Le esibizioni

I Video Music Awards non sono però solo premiazioni. Uno spazio importante ce l’hanno ovviamente le esibizioni. Detto dell’esplosivo medley portato sul palco da J.Lo., irresistibile tra mille cambi di look e di scenografie, il tributo ad Aretha Franklin offerto da Madonna ha spaccato la critica, mentre i Backstreet Boys sono tornati ad esibirsi alla manifestazione organizzata da MTV vent’anni dopo la prima volta. Momento hot con il ventenne canadese Shawn Mendes, che ha offerto una performance della sua "In My Blood" bagnata da una pioggia artificiale che ha regalato un momento super sexy alle sue numerose ammiratrici.

Tutti i premi dell’edizione 2018

Di seguito la lista completa dei riconoscimenti assegnati quest’anno:

VIDEO OF THE YEAR

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

ARTIST OF THE YEAR

Camila Cabello

SONG OF THE YEAR

Post Malone Ft. 21 Savage – “Rockstar”

BEST NEW ARTIST

Cardi B

BEST COLLABORATION

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – “Dinero”

PUSH ARTIST OF THE YEAR

Aprile 2018 – Hayley Kiyoko

BEST POP

Ariana Grande – “No Tears Left to Cry”

BEST HIP HOP

Nicki Minaj – “Chun-Li”

BEST LATIN

J Balvin, Willy William – “Mi Gente”

BEST DANCE

Avicii ft. Rita Ora – “Lonely Together”

BEST ROCK

Imagine Dragons – “Whatever It Takes”

VIDEO WITH A MESSAGE

Childish Gambino – “This Is America”

BEST CINEMATOGRAPHY

The Carters – “APES**T”

BEST DIRECTION

Childish Gambino – “This Is America”

BEST ART DIRECTION

The Carters – “APES**T”

BEST VISUAL EFFECTS

Kendrick Lamar & SZA – “All The Stars”

BEST CHOREOGRAPHY

Childish Gambino – “This Is America”

BEST EDITING

N.E.R.D & Rihanna – “Lemon”

MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD AWARD

Jennifer Lopez