Jennifer Lopez si esibisce a sorpresa in un locale a Capri

Jennifer Lopez fa ballare Capri. In vacanza in Italia con il suo fidanzato, l'ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, la cantante si è lasciata trascinare da i fan in delirio in un lcoale, improvvisando un concertino. Con la trascinante "Let's get loud" ha fatto ballare i clienti: Rodriguez ha poi postato il video dell'esibizione su Instagram.

Vacanze italiane per JLo

Jennifer Lopez è in vacanza da qualche giorno in Italia. Il primo avvistamento era avvenuto a Positano. Dopo aver mandato in delirio i fan presenti nella celebre piazzetta di Capri, la cantante è stata celebrata dal personale del locale con torta e candeline scintillanti. Finora Lopez non aveva documentato sui social la sua vacanza, ma per Rodriguez è stato impossibile non immortalare la sua compagna mentre, salita sul palco, intona la trascinante "Let's Get Loud", facendo ballare tutti i clienti del locale.

Scatti romantici per Jennifer Lopez

Mentre Alex Rodriguez ha documentato le escursioni in barca e il delirio notturno, Jennifer Lopez ha scelto di postare tre scatti romantici, in cui la coppia appare rilassata e in armonia con il luogo. Nelle storie invece, solo una foto con la scritta "Nights in Italy", notti in Italia. Il nostro Paese ha affascinato la coppia, proprio com'è successo a Serena Williams, Beyoncé e Jay-Z, e Leonardo DiCaprio.