Richard Ashcroft, a ottobre il nuovo album

A due anni di distanza dall’ultimo album, Richard Ashcroft, ex frontman dei Verve, ha annunciato la prossima uscita di un nuovo disco. L’album, il sesto da solista per il cantante, si chiamerà “Natural Rebel” e sarà disponibile in formato digitale, CD, vinile e musicassetta il prossimo 19 ottobre.

Natural Rebel

“Natural Rebel” contiene dieci brani inediti, scritti dallo stesso Ashcroft e prodotti da Jon Kelly e Emre Ramazanoglu, che in passato hanno collaborato, rispettivamente, con Paul McCartney e Kate Bush.

L’ex cantante dei Verve ha dichiarato che questo è il suo album più consapevole e che contiene le più belle canzoni che abbia mai scritto. Questa la playlist: 1. All My Dreams, 2. Birds Fly, 3. Surprised by the Joy, 4. That's How Strong, 5. Born to Be Strangers, 6. That's When I Feel It, 7. We All Bleed, 8. A Man in Motion, 9. Streets of Amsterdam, 10. Money Money.

Non sono ancora state diramate le date del tour che accompagnerà la promozione del disco, per il momento si sa che, inizialmente, Ashcroft terrà concerti solo nel Regno Unito.

Un atteso ritorno

L’album di Richard Ashcroft è uno dei più attesi dell’anno, l’ultimo disco del cantante risale al 2016, “These People”, un album che lo stesso musicista aveva definito «un modo pigro di mettere tra parentesi un gruppo di persone, si inserisce nel tema della divisione e del divide et impera, visto che viviamo nell'epoca più divisiva della storia».

Richard Ashcroft è uno dei più prolifici cantautori britannici e anche uno dei più apprezzati dalla critica, ha contribuito alla nascita del britpop negli anni ‘90, insieme a band come Oasis e Blur.

L’esperienza con i Verve

Ashcroft ha cominciato il suo percorso musicale con tre amici, Nick McCabe, Simon Jones, Peter Salisbury, con cui ha fondato i Verve, nel 1989. Con i primi due album, “A storm in heaven” del 1993 e “A northern soul” del 1995, la band ebbe subito un grande riscontro di critica ma non di pubblico.

Con il singolo “A bitter sweet symphony” e poi con “The drugs don’t work”, contenuti nell’album “Urban Hymns”, del 1997, i Verve diventano popolari in tutto il mondo, raggiungendo i primi posti delle classifiche.

In seguito, tra problemi di droga e incomprensioni con il resto del gruppo, Richard Ashcroft e Nick McCabe lasciano la band.

Nel 2008, il gruppo si riformerà dando alle stampe l’album “Forth”, ma l’esperienza durerà solo pochi mesi, il tempo di un tour.

Gli album da solista

Ashcroft, che aveva già cominciato a scrivere nuovi pezzi, fa uscire nel 2000 un primo album da solista, “Alone with everybody”, che arriva a vincere il disco di platino nel Regno Unito. Il successo internazionale lo porta a fare concerti in tutto il mondo, intervallati da periodi di stop a causa di problemi ricorrenti con le droghe.

Nel 2002 esce il secondo album, “Human Conditions”, che però non ottiene i favori dei precedenti. Nel frattempo, Richard Ashcroft partecipa a diversi eventi in collaborazione con altri artisti, tra cui i Coldplay, che seguirà in alcune date del tour inglese.

Finalmente, nel gennaio 2006 esce “Keys to the world”, un album in cui il cantante affronta temi come la felicità, la religione, la depressione e la morte.

Dopo la breve parentesi con i “Verve”, Ashcroft forma un altro gruppo, gli United Nations of Sound, con cui pubblica il singolo “Are You Ready?”. Nel 2016, il cantante fa uscire il quinto album, “These People”.

Richard Ashcroft è molto amico di Noel e Liam Gallagher e di Chris Martin degli Oasis. Di recente, il cantante si è esibito proprio con Liam Gallagher in occasione dell’I-Days Festival.