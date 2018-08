Chi è Niall Horan, l'ex cantante degli One Direction

Niall Horan è un ex membro della band One Direction, ma nel 2016 ha avviato una promettente carriera da solista.

Niall Horan è famoso per essere stato un membro della band One Direction. È nato il 13 settembre 1993, è irlandese, e ha sempre avuto la passione della musica, sin da quando era un bambino. La prima volta che le persone intorno a lui si sono accorte del suo talento, è stato per puro caso. Niall Horan si trovava in macchina con sua zia e ha iniziato a cantare. Lei era convinta fosse la radio e invece poi si è accorta che era il nipote a possedere quella voce incredibile. Ha imparato a suonare la chitarra guardando dei tutorial su YouTube: aveva solo undici anni.

La partecipazione a X Factor e gli One Direction

Niall Horan è diventato famoso nel 2010, quando ha partecipato alle audizioni per il concorso televisivo britannico X Factor. Nonostante la sua innegabile bravura, Niall Horan non ha convinto i giudici come solista ed è stato unito ad altri ragazzi: Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Liam Payne. Erano nati gli One Direction, band che avrebbe fatto impazzire i teenager di tutto il mondo. E pensare che, almeno inizialmente, la band non era riuscita a passare nemmeno le selezioni per il programma: i giudici però, colpiti dalla loro bravura insieme, hanno deciso di dargli una possibilità e mandarli avanti lo stesso.

L’addio degli One Direction

L’esperienza di Niall Horan con gli One Direction è finita nel 2016. La band, infatti, ha deciso che era il momento di voltare pagina e dedicarsi sulle carriere da solisti. Dopotutto era quello che avevano voluto sin dall’inizio: il gruppo è stato creato solo in un momento successivo, per permettere ai ragazzi di esprimersi al meglio. Dopo un tour mondiale, concerti sold out, album platino e milioni di dollari guadagnati, hanno deciso di sciogliersi. È stato Zayn Malik il primo a decidere di andarsene, per motivi di stress che lo hanno portato ad allontanarsi e prendersi un periodo di pausa. Dopo qualche mese, lo hanno seguito anche gli altri ragazzi.

La carriera da solista di Niall Horan

Nel 2016 Niall Horan ha firmato un contratto con la prestigiosa etichetta discografica Capital Records e il 29 settembre 2016 è uscito il suo primo singolo da solista, “This Town”. La canzone ha avuto subito un successo incredibile, piazzandosi alla posizione numero 9 della UK Singles e alla numero 20 della Billboard Hot 100. Il 4 maggio 2017, invece, è uscito il suo secondo brano da solista, “Slow Hands”: anche questo brano si è classificato molto bene, ricevendo un’accoglienza positiva dal pubblico e dalla critica. Le due canzoni hanno anticipato l’uscita del suo primo disco, “Flicker”, un lavoro ispirato da classici della musica rock con cui Niall Horan è cresciuto. Le sue influenze principali? Fleetwood Mac e gli Eagles. “Flicker” ha debuttato alla posizione numero uno della Billboard Hot 100.

Vita privata

Niall Horan è sempre stato considerato il single degli One Direction. Mentre gli altri membri, nonostante la giovane età, hanno avuto varie fidanzate e figli, lui è sempre stato un po’ più defilato. Attualmente, però, è fidanzato con l’attrice e cantante Hailee Steinfeld.