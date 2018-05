Niall Horan a Bologna: "Uno dei miei spettacoli preferiti di sempre"

L'ex voce solista degli One Direction, Niall Horan, dedica un post d'amore al suo pubblico di Bologna. L'artista irlandese, esibitosi il 6 maggio all'Unipol Arena di Bologna per una delle sue due date italiane, ha omaggiato i fan accorsi alla sua esibizione con un post su Instagram.

"Una delle esibizioni migliori della mia vita"

Un concerto riuscitissimo, quello del 24enne di Mullingar, che ha scelto Bologna come prima tappa italiana del "Flicker World Tour 2018", atteso per il 7 maggio al Mediolanum Forum di Milano. La musica ha fatto da perfetta colonna sonora alle Fan Action organizzate per il live e che hanno portato l'artista a dichiarare davanti ai fan: "Ho i brividi. Non mi aspettavo niente di meno da voi italiani. Non ho mai fatto un brutto concerto qui. Questo è uno dei più belli che abbia mai fatto!". Concetto ribadito su Instagram a poche ore dalla conclusione dello spettacolo. Dal suo account da 20 milioni e 600 mila follower, Horan ha dichiarato "Bologna? Onestamente uno dei miei spettacoli preferiti di tutti i tempi". Non resta che aspettare l'esibizione di stasera per sapere se anche il pubblico milanese riuscirà a far commuovere il suo idolo.