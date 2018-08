Salento in fermento: sul palco stasera Eugenio Bennato, domani Teresa de Sio

Eugenio Bennato, questa sera a Trepuzzi dalle 22, chiude il festival “Bande a Sud”, l’evento dedicato alle formazioni bandistiche italiane ed internazionali, al folklore ed alle contaminazioni del Mediterraneo. Teresa de Sio, domani sera a Guagnano dalle 22.30, presenterà il suo ultimo progetto musicale alla decima edizione del “Premio Terre del Negroamaro”, un evento che si propone di valorizzare le cantine del territorio che producono lo storico vino. Entrambe le serate coincidono con la rassegna “Il suono illuminato”, un progetto che si propone di rafforzare l’identità culturale e musicale del Salento.

Ecco, quindi, due appuntamenti imperdibili con la musica d’autore: da una parte un importante nome della musica di ricerca popolare e folk italiana, dall’altra una performer eclettica che ha fatto delle tradizioni il baluardo della sua arte.

Eugenio Bennato a Trepuzzi con il suo ultimo lavoro discografico “Da che Sud è Sud”

Il cantautore napoletano, che quest’anno ha compiuto 70 anni, stasera presenta il suo nuovo album “Da che Sud è Sud”. Come si legge dal comunicato di presentazione del disco, il suo album in studio da solista è una raccolta di 12 canzoni inedite, cantate in differenti lingue (tra cui inglese, spagnolo, portoghese ed arabo) e che sono “quasi pagine di un diario in giro per il mondo, dall’America del Sud e del Nord Africa dei tamburi e delle carovane, della disperazione e della speranza, al Mediterraneo degli scambi e delle barriere, all’Estremo Oriente del mistero e delle leggende”.

Ogni brano ha, quindi, una sua storia ed una sua precisa identità. Eugenio Bennato, con la pubblicazione del suo nuovo album, ha ritrovato l’energia dei recenti anni, nonché la presenza di alcuni artisti, già compagni di viaggio in altre occasioni, i quali hanno arricchito il senso musicale del suo album: da Pietra Montecorvino, con la sua riconoscibile vocalità, alla tenue voce della figlia italo-francese Eugenia; dall’ensemble vocale “Le voci del sud”, ai suoi musicisti Stefano, Ezio, Erasmo ed Angelo, che lo hanno aiutato con la parte strumentale dell’album.

Teresa De Sio presenta a Guagnano il suo progetto “Il pensiero meridiano”

“Il pensiero Meridiano” è l’ultimo progetto dell’eclettica Teresa De Sio, cantautrice e scrittrice napoletana, in attività musicale da oltre 40 anni. Il suo spettacolo è un vero e proprio excursus nella sua carriera, dai suoi successi pop ai brani di musica popolare che l’hanno resa una delle più conosciute folk singer italiane. Non mancheranno, inoltre, brani dedicati al caro e compianto amico Pino Daniele, a Domenico Modugno, a Fabrizio de André e a Matteo Salvatore, attraverso il personale modo di Teresa De Sio di raccontare il Sud con il suo linguaggio musicale.

Il concerto sarà denso di ritmo e di emozioni, esclusivamente in acustico. Ecco come Teresa De Sio lo descrive:

«Per dare l’idea di come sarà il mio acoustic power trio, prendo spunto da alcune frasi di Franco Cassano: il Sud è lentezza, attesa, sensualità e torpore, ma anche ebbrezza e pienezza insostenibile della vita. È luce piena ed ombre, stato di grazia e maledizione, è estasi e perdita di controllo, assenza di bussole. È demone meridiano, magia e sortilegio, uno spazio abitato dai demoni. Il corpo e i sensi come inizio, come conoscenza forte del mondo il Ritmo e la Danza.»