Aretha Franklin è grave a Detroit: ecco cosa sappiamo

Aretha Franklin, la regina della musica soul e una delle più importanti cantanti di tutti i tempi, sarebbe gravemente malata. Secondo quanto riportato dall’Associated Press, la star starebbe addirittura per morire: lo avrebbero rivelato fonti familiari molto vicine a Franklin che, per questioni di privacy, hanno deciso di restare anonime. Aretha Franklin dovrebbe trovarsi nella sua abitazione di Detroit, assistita dalle cure dei medici e dall’affetto dei suoi cari. Tutto il mondo è in apprensione per le sorti della cantante, e in questo momento milioni di persone le stanno inviando messaggi di pronta guarigione.

I problemi di salute di Aretha Franklin

Non è la prima volta che Aretha Franklin fa temere le persone per la sua vita. È dal 2010 che la cantante ha continui problemi di salute: nonostante alcune indiscrezioni trapelate (si diceva che fosse stata operata per un tumore al pancreas), Aretha Franklin ha sempre mantenuto private le informazioni sul suo stato fisico. Ha smentito sempre con forza ogni notizia relativa al cancro e non ha mai fatto parola con nessuno – né in televisione, né durante le interviste per i magazine – dei suoi malanni.

Che qualcosa non andasse però, si sapeva da tempo: già nel 2010, infatti, Aretha Franklin aveva cancellato i suoi concerti per ordine del medico. Nel febbraio del 2017 poi, l’annuncio definitivo: Aretha Franklin avrebbe smesso di fare tour. La cantante, infatti, ha dichiarato di volersi dedicare solo ed esclusivamente alla registrazione di album in studio, anche se poi nei fatti ha continuato a programmare degli spettacoli (molti dei quali sono purtroppo stati annullati a causa delle sue precarie condizioni di salute).

Aretha prima di essere la regina del soul

Sono sessant’anni che Aretha Franklin domina il mondo della musica. 76 anni, originaria di Detroit, era già una star del gospel prima ancora di firmare con la Columbia. Figlia di un reverendo, ha iniziato a cantare con lui a soli 12 anni durante i sermoni, facendosi un nome nell’ambiente religioso per la sua voce straordinaria. Nonostante il suo talento innegabile, i primi dischi di Aretha Franklin prodotti con la Columbia Records non hanno venduto molto. Le sue sonorità, infatti, erano troppo lounge, mentre lei era stata commercializzata come cantante soul sullo stile di Dinah Washington.

La svolta del 1966

È nel 1966 che Aretha Franklin è diventata la regina della musica soul, ossia quando ha firmato un contratto con la prestigiosa etichetta discografica Atlantic Records. Prodotta da Jerry Wexler – che ha aggiunto alle sue canzoni un pizzico di funky – ha letteralmente conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Nel 1968 era già una delle cantanti più affermate dell’industria musicale grazie a hit come “Respect”, “Chain of Fools” e “(You Make Me Fell Like) A Natural Woman”. Ha emozionato tutto il mondo nel 1968 quando ha cantato ai funerali di Martin Luther King, Jr. dove ha eseguito un’interpretazione passata alla storia di "Precious Lord, Take My Hand."

L’ultimo album di Aretha Franklin è uscito nel 2017: si chiama “A Brand New Me” e contiene una serie di nuovi arrangiamenti dei suoi più grandi successi.