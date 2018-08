"L'età del consenso" è il nuovo album di Immanuel Casto

Il 14 settembre uscirà il nuovo disco di Immanuel Casto, intitolato “L’età del consenso”. Un album graffiante, provocatorio e musicalmente brillante, così come l’artista, diventato famoso all’inizio degli anni duemila. Il principe del Porn Groove aveva annunciato il prossimo lavoro qualche mese fa: e adesso i suoi fan non stanno più nella pelle per quest’album a cui poi seguirà un tour in tutta Italia.

“L’età del consenso”

Sono passati due anni dall’uscita di “The Pink Album”, ed era ora che Immanuel Casto tornasse con un nuovo lavoro. “L’età del consenso” è un album composto da diciannove brani: prodotto da Freak & Chic/Artist First contiene alcuni dei più grandi successi del Casto Divo, più due brani inediti. «Ho usato la provocazione perché volevo essere ascoltato; perché ero arrabbiato, essendo cresciuto sotto un’ideologia culturale e religiosa che pretendeva di stabilire quale modo di essere fosse accettabile e quale andasse invece soppresso – ha detto Immanuel Casto in relazione al nuovo album – Sicuramente tante persone mi seguono per il mio umorismo politicamente scorretto e va benissimo così. Divertirmi e far divertire è sempre stata una delle mie priorità. Sento però che molte di loro lo fanno perché empatizzano con quello che è un percorso alla ricerca della mia vera voce, in ogni accezione possibile. “L’Età del Consenso” è una raccolta che celebra questo percorso».

Il tour 2018 di Immanuel Casto

L’uscita del nuovo album di Immanuel Casto, “L’età del consenso”, sarà accompagnata da un tour in giro per l’Italia. Il 13 novembre l’artista si esibirà all’Alcatraz di Milano, il 16 novembre al Largo Venue di Roma, il 17 novembre al Viper di Firenze, il 23 novembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 24 novembre all’Urban di Perugia, il primo dicembre alla Zona Roveri di Bologna e il 7 dicembre al New Age di Roncade.

La carriera di Immanuel Casto

Il primo album di Immanuel Casto, “Adult Music”, è uscito nel 2011, ma è dal 2003 che è sceso in campo nel mondo della musica. Come tanti altri ragazzi di questa generazione, ha iniziato a distribuire gratuitamente le sue canzoni: ed è così che ha iniziato a raccogliere consensi in giro per il web e a crearsi una solida e fedele cerchia di fan. I brani di Immanuel Casto raccontano in modo ironico le tematiche più comuni legate alla sessualità. Sono testi provocatori però, che non hanno nulla di superficiale. Le sonorità delle canzoni riflette una profonda conoscenza della musica e della cultura a essa legata e le parole, all’apparenza semplici, lanciano messaggi che spingono a far riflettere.

Nel 2009 c’è stato il primo tour di Immanuel Casto. Nel 2013 è uscito il suo secondo album in studio, “Freak & Chic”, mentre nel 2015 è stata la volta di “The Pink Album”. Il principe del Porn Groove non è solo un musicista: ha creato, infatti, alcuni giochi da tavolo tra cui “Squillo” – che ha avuto un successo enorme, tanto da essere stato riproposte in nuove e ulteriori versioni – “Jenus. Il gioco” e “Witch & Bitch”.