Festival Show 2018: il programma e gli ospiti delle prossime tappe

Ennesimo grande successo per il Festival Show 2018, kermesse itinerante alla sua diciannovesima edizione. Grande attesa per le tappe di Lignano, Mestre e Trieste

Dal 2001 il Festival Show rappresenta la kermesse estiva per eccellenza che porta nelle piazze di Friuli e Veneto i big della musica italiana. Musiva live, divertimento, talenti musicali e solidarietà, Festival Show è una serie di eventi che nel corso degli anni è riuscita a mantenere la sua originalità migliorando allo stesso tempo la qualità e la professionalità. Alla sua diciannovesima edizione conferma anche quest’anno un grande successo di pubblico. Nonostante la cancellazione per maltempo della prima tappa di Padova dell'8 luglio, il festival ha raccolto grandi consensi nelle successive tappe tenutesi a Torri di Quartesolo (in provincia di Vicenza), Caorle, Jesolo Lido e Bibione. Dal 13 luglio al 9 agosto si sono alternati sul palco itinerante del Festival Show un elenco lunghissimo di artisti, tra questi Al Bano, Alessio Bernabei, Anna Tatangelo, Annalisa, Bianca Atzei, Davide Petrella, Dear Jack, Dolcenera, Elettra Lamborghini, Elodie e Michele Bravi, Enrico Nigiotti, Enrico Ruggeri e i Decibel, Ermal Meta, Ex-Otago, Fausto Leali, Fred De Palma, Guè Pequeno, Irama, Le vibrazioni, Loredana Bertè e Boomdabash, Mario Venuti, Moreno, Mr. Rain, Nesli, Paolo Belli, Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Shade, The Kolors, Thomas, Vegas Jones. Durante le tappe del Festival Show si esibiscono anche 14 giovani talenti selezionati durante i Casting Giovani nazionali. Il vincitore potrà registrare un singolo prodotto agli Angel's Wings Recording Studio di Pantianicco.

Festival Show 2018, il programma e gli ospiti a Lignano Sabbiadoro

L’attesa ora è per le ultime tre tappe della kermesse:

il 21 agosto a Lignano Sabbiadoro

il 24 agosto a Mestre

il 1 settembre andrà in scena la finalissima che approda per la prima volta a Trieste in Piazza Unità d'Italia

Tutte le serate sono ovviamente ad ingresso libero. Real Time (canale 31 del gruppo Discovery Italia) segue l'evento con tre speciali che sono in onda durante l'estate. Inoltre tutte le serate sono in diretta su Radio Bella e Monella. Inoltre Festival Show sostiene anche la Fondazione “Città della Speranza” che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Per la tappa di Lignano Sabbiadoro sono confermate le presenze di Dolcenera, Le Vibrazioni, Enrico Nigiotti, Einar, Dear Jack, Paolo Belli, Nomadi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. La conduttrice di Festival Show 2018 è l’attrice e presentatrice Bianca Guaccero che affianca il padrone di casa Paolo Baruzzo, coordinatore del tour.

Grande attesa per la finale di Trieste

Intanto alla serata finale di Trieste in Piazza Unità d’Italia sarà presente anche Il Volo. Il trio è reduce da cinque date in Italia a luglio e hanno deciso di presenziare alla serata finale di Festival Show 2018. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno scelto di omaggiare così la kermesse che mette in luce il meglio della musica italiana. Questo il commento degli organizzatori della kermesse: “Sarà una finalissima di Festival Show 2018 in grande stile con un cast di altissimo profilo artistico. La partecipazione straordinaria de Il Volo va a confermare l’evento come una delle più importanti manifestazioni musicali dell’estate”. Altri protagonisti della musica italiana presenti nelle ultime due tappe a Mestre e a Trieste, saranno svelati nei prossimi giorni.