Vasco Rossi, vacanza in Puglia dopo le fatiche del “Non stop live 2018”

L’ennesima serie di concerti sold out e ora il riposo per recuperare e rigenerarsi. Dopo la chiusura del “Non stop live 2018” a fine giugno, Vasco Rossi ha scelto nuovamente la Puglia come meta per le sue vacanze come ormai accade da anni. Un legame fortissimo lega il rocker di Zocca alla regione pugliese così come ammesso nel 2012 in un’intervista: «Amo la Puglia, il vostro clima mite, la vostra cucina, la straordinaria qualità di vita che altrove non c’è più». Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Vasco Rossi che continua ad aggiornare i suoi fan tramite social e sito web ufficiale. Il cantautore ha prima trascorso qualche settimana a Zocca con gli amici d’infanzia, poi si è trasferito in Puglia nel suo “buen retiro in località segreta”. Tra la suggestiva riserva naturale e il mare, il Blasco ricarica le pile e progetta il futuro. Intanto appare sporadicamente sui social come qualche giorno fa quando ha pubblicato un video che lo ritrae allenarsi in pineta.

Il successo del “Non stop live 2018” di Vasco Rossi

Un meritato riposo ed allenamenti per tenersi in forma dopo lo straordinario successo del “Non stop live 2018”. Anche questa volta Vasco Rossi ha fissato un nuovo record con 455mila biglietti venduti in 10 concerti in 6 città. Partito da Lignano Sabbiadoro per la data zero, il tour ha attraversato l’Italia con due concerti a Torino, due a Padova, due a Roma, due a Bari e uno a Messina. Nella tappa siciliana è tornato sul palco anche lo storico bassista Claudio “Il Gallo” Golinelli, il modo ideale per chiudere in bellezza l’ennesimo tour da record. Da “Cosa succede in città” a “Delusa”, passando per “Ciao”, “C’è chi dice no” e il doppio bis per concludere ogni appuntamento, Vasco ha strabiliato ancora una volta i suoi fan in quello che è stato il suo 33esimo tour in carriera. Ad un anno dal record mondiale di spettatori paganti in un singolo concerto, registrato al Modena Park 2017, il rocker non ha deluso le attese e anche quest’estate ha voluto omaggiare i suoi seguaci con una serie di concerti indimenticabili. E su Facebook ha deciso di commentare così il suo “Non stop live 2018”: “Rewind, il ricordo di un gran bel film da riavvolgere e riavvolgere e ritrovare le emozioni straordinarie di una notte di mezza estate in compagnia degli amici, di un amore, di un figlio.."ognuno perso per il suo insta-gram" per immortalare dieci notti di festa, di rock..duro, diretto e sincero, emozionante ..travolgente..”

I progetti di Vasco Rossi dopo l’estate

Un’estate di riposo per scrivere nuove canzoni e progettare nuovi concerti. Del resto la storica portavoce Tania Sachs ha già acceso l’entusiasmo dei fan con una frase sibillina: «E non finisce qui… Vasco è Non Stop… alla prossima!». Una possibilità, una nuova serie di concerti da programmare per anche l’estate 2019 così da incantare per l’ennesima volta pubblico e critica. Intanto “Non Stop Live” è già stato eletto miglior concerto dei primi sette mesi del 2018 in Italia dalla rivista specializzata ‘On Stage’. Un tour negli stadi sold-out per una leggenda vivente che con il passare del tempo continua a stupire e a spingere sempre più sull’acceleratore. Vasco Rossi non si ferma, si riposa per prepararsi alla nuova stagione. Dopo lo storico Modena Park 2017, il Blasco vuole continuare a stupire.