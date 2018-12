Vasco Rossi, tutto pronto per il concerto di Lignano Sabbiadoro

Il conto alla rovescia è finito. Oggi prende il via il “Vascononstop Live 2018”. La cosiddetta "tappa zero" del nuovo tour di Vasco Rossi si terrà a Lignano Sabbiadoro.

Prove generali per il fan club

Il teatro del primo concerto dell'anno per il rocker di Zocca sarà lo stadio "G. Teghil" della cittadina in provincia di Udine, dove è atteso il tutto esaurito. Il live di stasera è stato anticipato dalle prove di venerdì 25 maggio, che rappresentano il test generale del nuovo tour negli stadi di questa estate 2018. All'esibizione di venerdì hanno potuto assistere, come da tradizione, solamente gli iscritti al Blasco Fan Club, fan club ufficiale del cantante.

Il tour 2018

Il concerto di Lignano segnerà il debutto, al fianco di Vasco, del bassista Andrea Torresani, chiamato a sostituire Claudio Golinelli, colto da un malore solo pochi giorni fa. Dopo l'esordio in Friuli Venezia Giulia, il tour 2018 del Blasco proseguirà a Torino il 1° e il 2 giugno, a Padova il 6 e 7 giugno, a Roma l'11 e 12 giugno, a Bari il 16 e 17 giugno, per poi concludersi a Messina il 21 giugno.

La probabile scaletta

Su Setlist.fm è stata pubblicata la scaletta della prova generale di Lignano, che potrebbe essere anche quella dei concerti del “Vascononstop Live 2018”. Si apre con "Cosa succede in città" e si prosegue con canzoni recenti come "Un mondo migliore" e "Come nelle favole" ma anche grandi classici come "C'è chi dice no", "Gli spari sopra", "Rewind", "Vivere", "Sally" e "Siamo solo noi". Chiusura con "Vita spericolata", "Canzone" e "Albachiara".