Thegiornalisti, il “Love Tour” arriva anche a Firenze

Dopo aver annunciato l’uscita di un nuovo album, “Love”, per settembre, i Thegiornalisti cominciano a preparare anche tutta la parte live. Nelle scorse settimane, la band capitanata da Tommaso Paradiso aveva reso note le prime date del “Love Tour”, che li vedrà impegnati in giro per l’Italia nei mesi di ottobre e novembre. Alle date già confermate, si è aggiunta da poco anche quella di Firenze, dove i Thegiornalisti suoneranno il 24 ottobre. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul tour.

“Love Tour”: le date

Il “Love Tour” dei Thegiornalisti partirà in seguito alla pubblicazione del nuovo album, prevista per il 21 settembre. Alcune date sono già dichiarate sold out e la band si è vista costretta ad aggiungerne altre. Non è da escludere che, nel corso delle prossime settimane, il numero di concerti autunnali possano aumentare.

L’anteprima è prevista per il 19 ottobre, all’Arena di Vigevano, con la data zero. Il tour parte in via ufficiale, invece, il 21 ottobre, da Torino, dove Tommaso Paradiso & co. suoneranno al PalaAlpitour. Il 23 ottobre, la band si sposterà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. La nuova data, appena ufficializzata, è quella del 24 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Le date del 27 e 28 ottobre al Palalottomatica di Roma sono invece entrambe sold out, per cui, se stavate pensando di partecipare al concerto dei Thegiornalisti nella capitale, dovrete dirigervi verso un’altra destinazione o aspettare la chiusura del tour. Doppio appuntamento anche per Bari, dopo il sold out del 2 novembre, il gruppo ha aggiunto un’altra data al Palaflorio, il 31 ottobre. Il 3 novembre, la band suonerà al Palapartenope di Napoli, mentre l’8 novembre sarà a Genova, all’RDS Stadium, e il 10 alla Koene Arena di Padova. L’11 novembre ancora biglietti disponibili per il concerto al Palageorge di Montichiari, Brescia, mentre i fan di Milano potranno approfittare della doppia data, 18 e 19 novembre, al Mediolanum Forum (la data del 18 è già sold out). Chiusura di nuovo a Roma, al Palalottomatica, il 21 novembre, per tutti coloro che non fossero riusciti ad accaparrarsi un biglietto per le date di ottobre.

La scaletta del tour

Nel tour, i Thegiornalisti proporranno i loro più grandi successi, oltre a presentare dal vivo tutti i brani dell’album “Love”, la cui uscita prevista per il 21 settembre. Il disco è stato anticipato dai singoli “Questa nostra stupida canzone d’amore” e “Felicità puttana”, diventate già delle hit. Grande spazio sarà dato anche ai brani dei loro album precedenti, con pezzi come “Completamente”, “Riccione”, “Senza”, “Gli Alberi”, “Vieni e cambiami la vita”, “Mare Balotelli”, “Fine dell’estate”, “L’ultimo grido della notte”, “Disperato”, “Sbagliare a vivere”, “Io non esisto”, “Fatto Di Te”, “Sold out”, “Proteggi questo tuo ragazzo”.

La band

I Thegiornalisti sono una band pop romana composta da Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella. Il gruppo nasce ufficialmente nel 2009 e finora ha pubblicato 5 album. Tommaso Paradiso è anche autore di numerosi successi per altri cantanti, tra cui Luca Carboni, Lorenzo Fragola, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, Francesca Michielin e Fabri Fibra, tra gli altri.