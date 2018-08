Vinicio Capossela: la scaletta del tour 2018

Il 7 luglio è partito da Como il tour di Vinicio Capossela, “Orcaestra”. Questo è terminato il 31 luglio a San Gimignano ma, per la gioia dei fan dell’artista, questi suonerà ancora in Sardegna nell’ambito dello Sponz Fest 2018. In tutte le tappe le magnifiche canzoni di Vinicio Capossela sono state accompagnate dalla Filarmonica Arturo Toscanini. Tranne in Sicilia, dove ha suonato insieme all’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo.

La scoperta di Vinicio Capossela

Vinicio Capossela è uno degli artisti e polistrumentisti più eclettici che ci siano in Italia. È stato notato dal grande cantautore Francesco Guccini quando suonava nei vari club dell’Emilia Romagna. È stato allora che l’artista lo ha portato al prestigioso Club Tenco, dando il via alla sua carriera. Nel 1990 ha pubblicato il suo primo album, “All'una e trentacinque circa”: acclamato dal pubblico e dalla critica, ha ricevuto la Targa Tenco.

La scaletta del tour 2018

Qual è la scaletta suonata da Vinicio Capossela durante il tour 2018? Ovviamente la lista di canzoni può subire delle variazioni – soprattutto per l’ultimo spettacolo previsto per il 25 agosto allo Sponz Fest - ma la setlist dovrebbe essere indicativamente la seguente: “Il grande Leviatano”, “Una giornata senza pretese”, “Modì”, “Zampanò”, “Marajà”, “Bardamù”, “Pryntyl”, “Le Pleiadi”, “Nostos”, “SS. dei naufragati”, “Le sirene”, “Intermezzo de La Cavalleria Rusticana”, “Dove siamo rimasti a terra Nutless”, “Nella pioggia”, “Con una rosa”, “Camminante”, “L'uomo vivo”, “Marajà (bis), “Ultimo amore (bis)”, “Il povero cristo”, “Ovunque proteggi”, Estate (bis)”.

Canzoni della Cupa

L’ultimo album pubblicato da Vinicio Capossela è “Canzoni della Cupa”. Un lavoro durato tredici anni e che segna uno dei punti più alti nella carriera musicale dell’artista. Proprio per omaggiare le canzoni del disco e le terre che ne hanno visto la nascita, Vinicio Capossela ha deciso di esibirsi nei concerti finali del tour in due luoghi simbolo: il Sinis e l’Irpinia. «15 anni fa iniziai a lavorare alle "Canzoni della Cùpa" e per un fortunato progetto del destino mi fermai a Cabras, dopo un concerto tenuto a Oristano. Con un piccolo manipolo di musicisti, due francesi, un rumeno e un modenese, registrai nello studio di Cutri queste canzoni. Credo che il paesaggio del Sinis abbia molto influito nel suono rurale e di frontiera che si respira nel disco». L’ultimo concerto di Vinicio Capossela si terrà il 25 agosto allo Sponz Fest 2018.

Vinicio Capossela e lo Sponz Fest 2018

Lo Sponz Fest 2018 è un festival organizzato proprio da Vinicio Capossela. Quella di quest’anno è la sesta edizione: si svolgerà a Calitri dal 21 al 26 agosto e avrà il nome di “Salvagg' - Salvataggi dalla mansuetudine”. Il tema dell’evento è molto particolare e, vista la sensibilità del cantautore, affronta i problemi sociali presenti al giorno d’oggi. «Siamo ammansiti dalla impossibilità, dalla frammentazione del lavoro, dal ricatto del precariato. Isolati e connessi nell'individualismo collettivo e masturbatorio delegato alla rete. Veniamo sotto mano ma in cambio di cosa? Sponz Fest 2018 sviluppa il doppio tema del salvataggio, del salvamento, della salvazione, e quello del selvatico in opposizione al mansueto». Queste le parole di Vinicio Capossela dette alla presentazione del festival, avvenuta il 30 luglio. L’artista si esibirà il 25 agosto prima di salutare i suoi fan.