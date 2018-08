Summer Jamboree 2018, il programma e gli artisti presenti

Il festival vintage più famoso del mondo ha aperto le danze a Senigallia, per dar vita al sogno americano per 12 giorni. Ecco il programma e gli artisti presenti al Summer Jamboree 2018.

L’edizione 2018 del Summer Jamboree, per il diciannovesimo anno consecutivo, apre le danze sulle spiagge e nel centro storico di Senigallia. Dopo tre giorni di prefestival, dal 1° al 3 agosto, tutta la città è pronta a far ballare al ritmo della musica e delle atmosfere anni ‘40 a ‘50. Vediamo quali sono gli artisti presenti quest’anno e il programma dettagliato delle dodici giornate.

Prefestival

Quest’anno, il programma si arricchisce con tre giorni di prefestival, dal 1° al 3 agosto, dove si comincia a ballare sulla spiaggia nel tratto del Mascalzone, sul lungomare Alighieri. Qui, tutti i giorni, dalle 12 alle 18, c’è il Beach-side Record Hop, con l’alternarsi di dj internazionali. Il Record Hop si sposta poi in centro, allo Street Corner in piazza del Duca, dove si continuerà a ballare con altri dj fino a tardi.

La sera, tanto spazio alla musica dal vivo e ai protagonisti della scena R’n’R mondiale. Mercoledì 1 agosto, ai Giardini Rocca, a inaugurare i concerti, Johnny Falstaff, direttamente dagli USA. Giovedì 2 agosto, invece, i The Rhum Runners, dalla Francia, e venerdì 3 agosto, Cat Lee King and his Cocks e Mitch Woods.

Il programma del Festival

Tutti i giorni, ci sarà il Rockin’ Village, tra i giardini della Rocca, piazza Manni e piazza del Duca, con il Vintage Market, il mercatino dove trovare oggetti e abiti vintage, il Vintage Hair and Beauty, dove farsi fare acconciature d’epoca, e il Park Auto USA & Moto pre 1969, per tutti gli appassionati delle due e delle quattro ruote.

I punti ristoro Food and Beverage saranno attivi dal primo all’ultimo giorno, per permettere a tutti i partecipanti di rifocillarsi.

Venerdì 3 agosto, c’è la Walk In TATTOO Tatuaggi Old-School non-stop senza appuntamento, alla Rotonda a mare, con tanti artisti della tattoo art. In più, ci sarà anche la Mostra sulla storia del tatuaggio tradizionale.

Il Dance Camp, al mattino, alla Rotonda a mare, con lezioni di Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Jazz e tanti altri balli d’epoca, da parte dei migliori ballerini swing della scena mondiale. L’appuntamento è fino all’11 agosto.

Sempre tutti i giorni, dalle 18 alle 19, c’è una lezione di ballo swing gratuita ai Giardini della Rocca. Il 10 agosto c’è la gara di ballo a squadre e l’8 e 10 agosto ci sarà il party hawaiian all’Acquapazza e al Mamamia.

Il 10 agosto, gli appassionati di burlesque non possono mancare al Burlesque show al Mamamia, con Mara De Nudée, The Bee’s Knees e Ulrike Storch. Con loro, un’orchestra swing d’eccezione: i Chicago Stompers, specializzata nel repertorio delle orchestre americane e europee degli anni ’20 e ’30.

I concerti

La sera, spazio ai concerti dei più grandi cantanti della scena R’n’R internazionale. Dopo le prime tre serate, sabato 4 agosto ci saranno i Million Euro Quartet, Ruben & Matt and the Truffle Valley Boys e The Country Side of Harmonica Sam.

Domenica 5 agosto, ci saranno gli Offbeat, The Golden Voice of Gospel, Cat Lee King and his Cocks e Dale Watson.

Lunedì 6 agosto concerti di Celine Lee, Bamboozle, Graham Fenton e The Revolutionaires. I The Revolutionaires torneranno ad esibirsi anche martedì 7 agosto, così come gli Offbeat e i Bamboozle. Gran finale con Brian Hyland.

Mercoledì 8 agosto ci saranno The Margraves e The Rechords, mentre giovedì 9 agosto, i concerti serali saranno quelli di The Lucky Lucianos, Greg and the rockin’ revenge, The Rechords e The Starjays.

Venerdì 10 agosto, sul palco ancora The Lucky Lucianos, Pete and the shine brights, Roy Kay Trio, Ray Collins’ Hot Club a Max Paiella and The Rabbits.

Sabato 11 agosto, i concerti saranno quelli di The Same Old Shoes, The Satellites, Virginia Brown and The Shameless e l’Abbey Town Jump Orchestra.

Serata finale, domenica 12 agosto, con i live di Rudy Valentino e i Baleras, The Satellites, Virginia Brown and The Shameless e The Western Spaghetti.