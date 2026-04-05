Botanica Season 2, il nuovo spettacolo Momix firmato Moses Pendleton

Ispirato alle meraviglie della natura, lo spettacolo reinventa la versione originale con nuove tecnologie e suggestive proiezioni visive. Debutta in prima assoluta in Italia il 7 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna e poi sarà protagonista di una lunga tournée, con tappa a Roma dal 28 aprile al 10 maggio

La Natura torna protagonista nell’immaginario creativo di Moses Pendleton, fondatore dei Momix, che con Botanica Season 2 rilegge e trasforma il celebre spettacolo del 2009 in una nuova esperienza scenica, ancora più ricca di suggestioni e metamorfosi visive. Il debutto in prima assoluta è fissato per il 7 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna, prima tappa di una tournée internazionale che toccherà diverse città italiane, tra cui Roma, dove lo spettacolo sarà in scena dal 28 aprile al 10 maggio al Teatro Olimpico. In scena dodici danzatori-acrobati danno vita a un racconto che unisce danza, illusione e musica - da Vivaldi a Peter Gabriel - creando un viaggio poetico che celebra la bellezza e l’equilibrio del mondo naturale.

La magia della natura in movimento

“Questo secondo capitolo fa rifiorire Botanica, arricchendolo di nuove sorprese, effetti tecnologici e proiezioni visive che trasformano il palcoscenico in un terrario vivente”, racconta Moses Pendleton, affiancato dalla codirettrice Cynthia Quinn. I danzatori diventano fiori, vespe e architetture arboree, incarnando l’energia della natura. Pendleton spiega: “Il mio lavoro risveglia i sensi e ci ricorda che non siamo separati dalla natura, ne siamo parte. Lo spettacolo è la prova che la fotosintesi può avvenire anche nell’oscurità di un teatro”.

LA TOURNÈE

Dopo il debutto a Bologna, dove sarà in scena al Teatro Celebrazioni dal 7 all’11 aprile, Botanica Season 2 sarà a Mestre (Teatro Toniolo, 14-19 aprile), Genova (Teatro Politeama Genovese, 22-25 aprile), Roma (al Teatro Olimpico con la Filarmonica Romana dal 28 aprile al 10 maggio), Vicenza (Teatro Comunale, 12-14 maggio), Firenze (Teatro Verdi, 16-19 maggio) e Trieste (Teatro Rossetti, 22 -24 maggio).