Come ogni anno, il Summer Jamboree 2018 promette di far ballare tutti al ritmo del rock and roll anni ‘40 e ‘50. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Festival più vintage d’Italia.

Sta per aprire i battenti il Summer Jamboree 2018, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, giunto alla diciannovesima edizione. E anche quest’anno promette di far ballare tutti al ritmo di rock and roll, swing e boogie woogie. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Summer Jamboree 2018.

Il Festival

L’edizione 2018 del Summer Jamboree si terrà dall’1 al 12 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona. Dodici giorni in cui ci si immergerà nel sogno americano degli anni ‘50, con 42 concerti distribuiti nei tre grandi palchi allestiti nel centro storico della città: al Foro Annonario, alla Rocca Roveresca e in Piazza Garibaldi.

Il programma di quest’anno prevede un prefestival nei giorni 1, 2 e 3 agosto, nel tratto del Mascalzone, sul lungomare Alighieri, dove da mezzogiorno alle 18 c’è il Beach-side Record Hop con la staffetta di dj internazionali. Al Rockin’ Village diffuso tra giardini della Rocca, piazza Manni e piazza del Duca, aperto dalle 17 fino a notte fonda, saranno allestiti circa 80 stand di espositori selezionati per il Vintage Market, paradiso per i collezionisti e gli amanti del vintage.

Il Summer Jamboree 2018 presenta anche alcune novità, tra cui il Vintage Hair and Beauty, un posto dove le donne potranno farsi pettinare e truccare con acconciature e make up d’epoca.

Venerdì 3 agosto, invece, ci sarà la Walk In TATTOO, Tatuaggi Old-School non-stop senza appuntamento, alla Rotonda a mare dalle 16 alle 2.

E poi c’è anche il Dance Camp, con 20 tra i migliori ballerini della scena swing internazionale, che terranno lezioni fino all’11 agosto. Per chi ha voglia di imparare i primi passi, ogni giorno, dalle 18 alle 19 ai Giardini della Rocca ci sono lezioni gratuite di ballo swing.

Gli ospiti

Il Summer Jamboree 2018 sarà presentato da Alice Balossi, blogger pasticcera e pin-up molto popolare sui social e in tv, e Jackson Sloan, frontman britannico con una grande presenza sul palco.

Anche per quest’anno, saranno ospiti artisti da tutto il mondo, tra cui David Marks dei Beach Boys e Dean Torrence di Jan&Dean eccezionalmente insieme, accompagnati dalla Surf City Allstars USA. E ancora Brian Hyland, Graham Fenton, Johnny Falstaff, Mitch Woods, Cat Lee King and His Cocks, Laura B, Dale Watson, The Country Side of Harmonica Sam, The Golden Voices of Gospel, Offbeat, Ray Collins’ Hot Club e tanti altri, per far scatenare tutti in quella che è stata definita dal pubblico internazionale la “Hottest Rockin’ Holiday on Earth”.

Gli eventi sono quasi tutti gratuiti, i biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare in prevendita su ciaotickets.com, e presso l’Infopoint in Piazza Manni, aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte.

Come arrivare al Summer Jamboree

Anche quest’anno, Trenitalia ha predisposto dei treni speciali per arrivare al Summer Jamboree. I treni partiranno dalla stazione di Senigallia, vicinissima a tutti i luoghi del Festival.

Per chi arriva in auto, l’autostrada è l’A14 con uscita a Senigallia.

L’aeroporto più vicino è quello di Ancona, a 25 chilometri di distanza dal luogo della manifestazione.