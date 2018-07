The Kolors a Cagliari: tutte le info sul concerto

Giovedì 26 luglio i The Kolors si esibiranno sul palco dello Smile Summer Festival: un concerto di 90 minuti nella città di Cagliari che si andrà ad aggiungere a una giornata ricca di spettacoli ed esibizioni per grandi e piccini. L’evento è stato organizzato da Nicola Arena e Alessandro Calvino, due imprenditori che hanno voluto regalare alla popolazione una manifestazione gratuita improntata sulla cultura, la musica e il divertimento.

I The Kolors allo Smile Summer Festival

Smile Summer Festival è un nome che dice già tutto. Pensato per rallegrare la città di Cagliari, è un evento completamente gratuito che vedrà susseguirsi spettacoli, animazione per i più piccoli, esibizioni di comici e concerti. La manifestazione avrà luogo in piazza della Repubblica dalle 16 a mezzanotte e sarà presentata da Matteo Bruni e Diana Guindina. Radio ufficiale del Festival è invece Radio Super Sound.

Il programma dell’evento

Il concerto dei The Kolors allo Smile Summer Festival si terrà alle 22.30. Il programma dell’evento è estremamente ricco: s’inizia alle 16 con “Bruni di Sera” di Radio Super Ground in diretta dalla manifestazione, per poi continuare alle 17.30 con gli artisti di strada in via Alghero. Questi saranno coordinati da Moses Concas, che s’improvviserà giocoliere per l’occasione. Alle 19.15, invece, ci sarà un incontro tra le istituzioni cittadine e le organizzazioni che hanno reso possibile lo Smile Summer Festival: la discussione verterà sulle tematiche del sorriso, dell’integrazione, della multirazzialità e del multiculturalismo. Alle 20 sarà proiettato il video “Sorrisi di Sardegna” (con premi ai tre sorrisi più belli) e alle 21.15 è prevista un’esibizione del musicista Moses Concas. A seguire, Marco “BAZ” Bazzoni e alle 22.30 sarà la volta degli attesissimi The Kolors.

Un 2018 di successi

È la prima volta che i The Kolors vanno in Sardegna a esibirsi in un concerto. Il gruppo è formato da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona: la band è nata nel 2010 e, dopo essere stati la resident band de "Le Scimmie" (un locale di Milano), nel 2014 hanno pubblicato “I Want”, il loro primo album. Hanno collaborato alla realizzazione del disco personaggi del calibro di Vichi Lombardo, Enzo Zangaglia e Rocco Tanica.

Nel 2017 i The Kolors hanno lanciato il singolo “What Happened Last Night”, realizzato con Gucci Mane e il duo Daddy’s Groove. Il 19 maggio dello stesso anno è uscito il loro ultimo disco, “You”, che ha debuttato alla quarta posizione della Classifica FIMI Album. La caratteristica dei The Kolors è sempre stata quella di cantare brani quasi esclusivamente in inglese. Con la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2018, invece, hanno interrotto la tradizione con il primo testo totalmente in italiano, “Frida (mai, mai, mai)”. Il loro ultimo singolo è “Come le Onde”, ed è stato realizzato insieme a J-Ax.

Dopo il 26 luglio allo Smile Summer Festival, i The Kolors continueranno con il loro Summer Tour in giro per l’Italia. Una serie di eventi gratuiti che promettono di richiamare migliaia di fan ai concerti della band.