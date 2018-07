Cesare Cremonini Live, ecco la scaletta del tour 2018

Da anni ormai sulla cresta dell’onda, Cesare Cremonini ha intenzione di fare il pieno di popolarità quest’inverno con il tour 2018 che lo porterà in giro per l’Italia. Dopo il grande successo di “Nessuno vuole essere Robin”, “Poetica” e “Kashmir-Kashmir”, l’ex leader dei Lunapop ha deciso di affrontare una serie di concerti per cantare ai fan l’ultimo album uscito nel 2017, “Possibili scenari”.

La scaletta del tour 2018 di Cesare Cremonini

Nonostante qualche data nei mesi estivi, Cesare Cremonini ha deciso di concentrare i suoi sforzi per un tour invernale che nel 2018 lo porterà a visitare i principali stadi italiani. Si partirà il 4 novembre da Mantova, per poi proseguire il 6 novembre a Torino, il 9 e 10 novembre a Milano, il 13 novembre a Conegliano, il 14 novembre a Padova, il 16 novembre a Firenze, il 20 novembre a Rimini, il 23 novembre ad Ancona, il 27 e 28 novembre a Bologna, il primo dicembre a Bari, il 5 dicembre a Eboli, l’8 dicembre ad Acireale. Concluderanno il tour di Cesare Cremonini le due date di Roma, fissate per l’11 e 12 dicembre.

Ma quali canzoni canterà Cesare Cremonini durante il tour invernale negli stadi? Ovviamente non è possibile dare una scaletta definitiva visto che manca ancora qualche mese al primo concerto e molte cose potrebbero cambiare. Si possono però fare delle previsioni sulla base delle canzoni cantate nelle date passate. Questa potrebbe così configurarsi: “Possibili scenari”, “Kashmir-Kashmir”, “Padre Madre”, “Il comico (sai che risate)”, “Vieni a vedere perché”,“La stella di Broadway”, “Mondo”, “Latin Lover”, “Lost in the Weekend”, “Un uomo nuovo”, “Buon viaggio”, “Figlio di un re”, “Una come te”, “Marmellata #25”, “Le sei e ventisei”, “Logico”, “Grey Goose”, “Dev’essere così”, “Il pagliaccio”, “50 Special”, “Poetica”, “Nessuno vuole essere Robin”, “Un giorno migliore”.

Nella scaletta del tour 2018 di Cesare Cremonini ci sono anche molte canzoni che l’artista aveva cantato con i Lunapop ai tempi di “...Squérez?”. L’artista, infatti, pur avendo intrapreso una carriera da solista nel 2002 e dopo solo un album realizzato con la band, non ha mai rinnegato il suo passato. Come ha dichiarato in diverse interviste, ogni esperienza lo ha reso la persona che è oggi. E proprio per questo ha intenzione di omaggiare i suoi esordi musicali con brani del calibro di “50 Special” e “Un giorno migliore”. Per raccontare una vita fatta di sogni realizzati, tanta strada ancora da percorrere ma – soprattutto – molta musica.

“Possibili scenari” e le nuove sonorità

“Possibili scenari” è il sesto album da solista per Cesare Cremonini. Il disco è stato lanciato dopo tre anni e mezzo da “Logico”, ed è molto diverso dai lavori dell’artista cui i fan erano abituati in precedenza. Cremonini ha impiegato ben due anni e mezzo per concepire “Possibili scenari” e si è molto impegnato a far sì che le sonorità fossero sì accattivanti per il grande pubblico, ma anche estremamente ricercate. Il disco risente molto dell’influenza di cantanti come Elton John, Tame Impala e Pharrell Williams ed è stato premiato sia dall’opinione pubblica, sia dalla critica.