Fabri Fibra: “Le Vacanze Tour 2018”, la scaletta del concerto

C’è chi va al mare e chi le vacanze le porta in giro per l’Italia. Come Fabri Fibra – nome d’arte di Fabrizio Tarducci – che con il suo “Le Vacanze Tour” sta girando tutta l’Italia. Scopo dell’artista non è solo far divertire i fan con la sua musica, ma anche continuare a promuovere e far conoscere l’ultimo album uscito nel 2017, “Fenomeno”. Certificato doppio disco di platino, ha venduto oltre 100mila copie.

Il tour estivo di Fabri Fibra

Il tour estivo di Fabri Fibra è partito il 30 giugno con una data zero all’Isola del Castello Legnano per il Rugby Sound Festival, e terminerà il 28 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Il 21 luglio il rapper si esibirà invece gratuitamente al Molo Brin di Olbia, cosa peraltro già fatta in precedenza con la data del 13 luglio allo Stornara Rap Festival. Sono migliaia le persone che si stanno muovendo da tutta Italia per andare a sentire Fabri Fibra, il cui scopo è far divertire la gente che decide di partecipare ai suoi concerti.

“Fenomeno” è l’ultimo album di Fabri Fibra uscito ad aprile 2017. Dal disco sono stati estratti singoli di successo come “Pamplona” e “Stavo pensando a te”: al primo hanno collaborato anche i Thegiornalisti, mentre del secondo è uscita – qualche mese dopo – una versione con Tiziano Ferro. Tra i partecipanti alla realizzazione dell’album figura anche Roberto Saviano, di cui Fabri Fibra è un grande estimatore. Lo scrittore e giornalista ha prestato le proprie parole e la propria voce per più di un minuto e mezzo di considerazioni che fanno da intro a “Cronico”, secondo brano di Fabri Fibra estratto da “Fenomeno”.

La scaletta del concerto

Qual è la scaletta del “Le Vacanze Tour” di Fabri Fibra? Come tutti sanno, è impossibile garantire una lista ufficiale: l’artista, infatti, potrebbe improvvisare sul palco anche a seconda delle richieste del pubblico. Vista la data zero a Legnano, però, è possibile azzardare un elenco di canzoni che potrebbero essere cantate da Fabri Fibra. Si tratta di: “Non crollo”, “Rap in vena”, “Lamborghini”, “Non siamo in America”, “Pamplona”, “Applausi per Fibra”, “Mal di stomaco”, “Panico”, “Vip in trip”, “Tranne te”, “Stavo pensando a te”, “Pronti partenza via”, “Le vacanze”, “Come Vasco”, “Cronico”, “Money for drop”, “Il tempo vola”, “Fenomeno”, La pula bussò”, “Non fare la puttana”, “Verso altri lidi”.

La carriera di Fabri Fibra

Classe 1976, Fabri Fibra ha iniziato a farsi conoscere nel mondo del rap underground negli anni ’90, quando il suo nome d’arte era ancora Fabbri Fil. Cresciuto con gli Assalti Frontali e Frankie Hi NRG, per diverso tempo ha fatto parte del collettivo Uomini di Mare, ma all’inizio degli anni duemila ha deciso di avviare la sua carriera da solista pubblicando l’album “Turbe giovanili”. Ma è nel 2004, con il disco “Mr. Simpatia”, che Fabri Fibra si è imposto sulla scena mainstream: poco dopo è stato notato dalla Universal, che lo ha messo sotto contratto. E con “Tradimento” è stato lanciato nell’Olimpo dei maggiori rapper italiani. In tutti questi anni, Fabri Fibra ha venduto oltre un milione di copie nel mondo e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.