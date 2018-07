Iron Maiden a Trieste, la scaletta del concerto

Il “The Legacy of the Beast – European Tour” degli Iron Maiden sta per registrare la sua ultima tappa in Italia. Il 17 luglio, nella città di Trieste, la band heavy metal più famosa della storia farà il suo “numero” sul palco di piazza Unità. In apertura allo show si esibiranno tre gruppi diversi: Tremonti, Rhapsody of Fire e The Raven Age. L’evento inizia alle 17.30, mentre la performance degli Iron Maiden è prevista per le 21.30.

Il “The Legacy of the Beast – European Tour” degli Iron Maiden è iniziato il 26 maggio a Tallinn, in Estonia, e sta girando in diversi paesi del mondo. Si concluderà l’11 agosto a Londra: guest star degli ultimi concerti sarà la famosa band metalcore Killswitch Engage. 100 date in 39 paesi diversi, migliaia di persone accorse anche da fuori per partecipare a un tour che rimarrà nella storia della musica. E anche l’Italia è testimone di questo evento.

L’ultimo album degli Iron Maiden è stato “The Book of Souls”, uscito nel 2015. Come tutti gli altri lavori della band, ha avuto un’accoglienza positiva da parte del pubblico e ha scalato le vette delle principali classifiche musicali. “The Book of Souls” è arrivato alla quarta posizione della Billboard 200, ed è stato primo in diversi paesi. Il disco è stato accompagnato dal “The Book of Souls World Tour” che si è protratto dal 2016 al 2017 e ha visto la partecipazione di migliaia di persone.

La scaletta del concerto

Migliaia di persone sono previste anche questa sera in piazza Unità a Trieste. Ma cosa suoneranno gli Iron Maiden? La scaletta presunta del concerto – fatta in base agli spettacoli precedenti – dovrebbe essere così composta: “Aces High”, “Where Eagles Dare”, “2 Minutes to Midnight”, “The Clansman”, “The Trooper”, “Revelations”, “For the Greeter Good of God”, “The Wicker Man”, “Sign of the Cross”, “Flight of Icarus”, “Fear of the Dark”, “The Number of the Beast”, “Iron Maiden”, “The Evil that Man Do”, “Halloween Be Thy Name” e “Run to the Hills”.

Per adesso sono ancora disponibili biglietti per il concerto degli Iron Maiden a Trieste: è possibile acquistarli non solo su Internet, ma anche fuori Piazza Unità a partire dalle 12.

Il successo degli Iron Maiden

Gli Iron Maiden sono un gruppo attivo dal 1975, anno della loro formazione a Londra grazie al bassista Steve Harris. Fanno parte della New Wave of British Heavy Metal e sono considerati uno dei gruppi più importanti al mondo. Il loro primo album – “Iron Maiden” - risale al 1980 mentre il secondo, “Killers”, ha visto la luce nel 1981. Ma è con il terzo disco che gli Iron Maiden fanno la storia della musica. Il cantante Paul Di’Anno era stato appena sostituito da Bruce Dickinson: nel 1982 è uscito “The Number of the Beast” e gli Iron Maiden sono diventati la leggenda che sono ancora oggi.

I dischi successivi degli Iron Maiden hanno registrato tutti un successo enorme. Nonostante i diversi cambi di formazione che a volte non hanno giovato – soprattutto dopo il momentaneo abbandono di Bruce Dickinson – hanno sempre saputo come riprendersi. Fino ad arrivare a oggi.