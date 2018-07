Sfera Ebbasta: la scaletta del “Rockstar Tour 2018”

Il “Rockstar Tour” di Sfera Ebbasta, il cantante trap idolo dei giovanissimi, continua a mettere in moto folle di persone in tutta Italia. Una serie di concerti estivi fuori dai club che servono a pubblicizzare il suo ultimo album, “Rockstar”, uscito a gennaio 2018. Classe 1992, Gionata Boschetti – questo il vero nome di Sfera Ebbasta – ha inaugurato il suo tour il primo luglio, al Lucca Summer Festival. Sono molte le città che il trapper toccherà nel corso dell’estate e non solo in Italia. Il nome di Sfera Ebbasta ha rotto i confini del Bel Paese per approdare anche in Croazia, Spagna e Svizzera. Non male per un giovanissimo che ha iniziato a farsi conoscere grazie a YouTube.

L’ultimo album di Sfera Ebbasta

L’ultimo album di Sfera Ebbasta, “Rockstar”, ha avuto un successo enorme. Ha registrato oltre 35 milioni di ascolti su Spotify e ogni canzone del disco è stata nelle prime dodici posizioni della Top Singoli. “Rockstar” è composto da undici brani ed è stato prodotto da Charlie Charles. Il disco non è solo una raccolta di testi ideati per vendere in un momento in cui la trap domina la scena musicale italiana, ma è un vero e proprio lavoro d’introspezione che Sfera Ebbasta ha fatto su se stesso negli ultimi anni.

La scaletta del “Rockstar Tour 2018”

Sfera Ebbasta è attualmente impegnato con il suo tour estivo. Ma qual è la scaletta dei suoi concerti? Chiaramente, visto che gli artisti sono soliti operare dei cambiamenti durante uno spettacolo, possiamo solamente fare delle previsioni basandoci sugli show precedenti. Sfera Ebbasta dovrebbe aprire i concerti con “Tran Tran”, e poi proseguire con “Bancomat”, “20 collane”, “Leggenda”, “Scooteroni”, “Lamborghini”, “XDVR”, “Ciny”, “Canaglia”, “Occupato”, “Boss”, “Sciroppo”, “Tesla”, “BRNBQ”, “Figli di papà”, “Notti”, “BHMG”, “Uber”, “Serpenti a sonagli”, “XNX”, “Ricchi x sempre”, “Visiera a becco”, “Cupido”, “Rockstar”, “Peace and love”.

Da YouTube a re della trap

Sfera Ebbasta è uno dei maggiori esponenti della trap in Italia. Nato nel 1992 a Cinisello Balsamo, come tanti suoi coetanei ha iniziato a interessarsi alla musica tramite il rap mettendo i suoi video su MySpace e Youtube. Non ci è voluto molto affinché venisse notato, e l’incontro con il produttore Charlie Charles ha segnato il punto di svolta nella sua carriera. BHMG, che dà anche il titolo all’omonima canzone, è il nome collettivo di Charlie e Sfera, con il quale hanno iniziato a farsi conoscere al grande pubblico. Ma è nel 2015 che le etichette discografiche più importanti si sono accorte delle potenzialità di un artista come Sfera Ebbasta. A notare il ragazzo è stato Marracash che, insieme a Shablo, ha messo sotto contratto Sfera Ebbasta con Roccia Music.

Da qualche anno la scena trap ha invaso l’Italia. Se negli Stati Uniti questa è presente sin dagli anni ’90, nel nostro paese la sua storia è molto più recente. Se Sfera Ebbasta è uno degli artisti più famosi in questo settore – tanto che si è autonominato “il re della trap” – sono molti altri i giovanissimi che stanno facendo carriera in quest’ambito. Anche per aiutare altri talenti ad emergere, il 13 marzo 2018 Sfera Ebbasta ha aperto insieme a Charlie Charles l’etichetta discografica BillionHeadz Music Group.