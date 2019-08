Mariah Carey ha recentemente postato una foto che ha sollevato un vero vespaio su Instagram. Non tanto per il look sempre un po' eccessivo e sopra le righe della cantante, il cui pezzo forte è una maglietta attillata trattenuta da laccetti, quanto per l'ennesimo fotoritocco. Tanti commenti alla foto insinuano che la linea sfoggiata da Mariah Carey non sia tanto farina del suo sacco quanto merito di photoshop e a provarlo ci sarebbero gli "errori" disseminati nella foto, come il braccio sinistro della cantante: errori che possono capitare sia nel fotoritocco casalingo sia in quello professionale, come prova la copertina di W Magazine che ritrae Kendall Jenner e Gigi Hadid in sui sembrano essere scomparse addirittura le ginocchia delle due top model!