Da Lady Gaga e il suo abito che si "fa in quattro" a Katy Perry che in Moschino ha brillato, indossando ben due chandelier, passando per Jennifer Lopez ed Emily rRtajkowski, scopri cosa indossato le star in occasione delk Met Gala 2019, che quest'anno aveva come tema il "camp"

Il carpet più eccentrico della moda meritava una padrona di casa adeguata e Lady Gaga non ha certo deluso nel ruolo di co-host del Met Gala 2019, seguenoo alla lettera il concetto di creatività, estro, stravaganza e lusso che il tema di quest'anno, Camp, riassumeva.Come? Con un outfit firmato Brandon Maxwell, che l'ha accompagnata sul red carpet, caratterizzato da quattro vestiti in uno, che Gaga ha svelato con teatralità a mo' di matrioska.Prima uno strato rosa shocking, al di sotto un classico abito nero dalla gonna ampia; ancora al di sotto un tubino nuovamente rosa shocking per poi terminare con reggiseno, culotte e calze a rete, ancora in nero. Che miss Germanotta ami stupire non è una novità, e il red carpet del Met Gala le ha offerto un palcoscenico degno di lei.Notevole anche l'outfit dei suoi co-host: Serena Williams in un ricco abito giallo di Atelier Versace, Harry Styles - mai cognome fu più indicato - con una camicia in tulle nero e maniche a sbuffo di Alessandro Michele per Gucci, anche lui tra i padroni di casa, e orecchino con perla. Più classica, anche se non sobria, la "diabolica" Anna Wintour con coprispalle in piume che la faceva sembrare un angelo.

