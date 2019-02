In questi giorni Fedez è a San Francisco per alcuni impegni lavorativi e il cantante questa mattina ha colto l’occasione per allenarsi un po'. All’arrivo in palestra l’artista è stato sorpreso dalla presenza di un ospite d’eccezione, niente di meno che Barack Obama.

Fedez ha raccontato l’incontro sul suo profilo Instagram suscitando tanta ilarità nel pubblico per il risultato ottenuto, infatti, il tentativo di farsi una foto con l’ex presidente degli Stati Uniti d’America è andato a vuoto.

Il rapper ha detto al pubblico social di essersi messo sulla panca per svolgere degli esercizi e solo dopo essersi seduto di aver notato di avere vicino niente di meno che Obama. L’artista ha detto che lo spirito patriottico ha subito avuto la meglio portandolo a tirar fuori immediatamente il telefono per farsi un selfie, ma alla domanda se avesse potuto farlo, Barack ha detto di no e al cantante non è rimasto che riporre lo smartphone in tasca e riprendere con gli allenamenti.

Tuttavia, in passato Barack Obama ha fatto impazzire i social con i suoi selfie divertenti, da quello con Bebe Vio a quello con Bear Grylls. Ecco una gallery con alcuni dei suoi scatti migliori.