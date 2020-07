Concerti al tramonto, l’idroscalo come palco del Teatro alla Scala

La Città metropolitana di Milano con l’Istituzione Idroscalo, in collaborazione con l’agenzia di pubblicità Casiraghi Greco& e con media partner Radio Italia presentano CONCERTI AL TRAMONTO all’anfiteatro Walter Chiari dell’Idroscalo.

L’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano (Teatro alla Scala riapre dopo il lockdown e omaggia Morricone) proporrà musica da camera di compositori del classicismo settecentesco come Mozart e Wilhelm Friedemann Bach, del periodo romantico come Franz Schubert e altri autori contemporanei.

Le serate verranno suddivise in tre appuntamenti nei giorni lunedì 13, mercoledì 15 e ve­nerdì 17 luglio con inizio alle ore 19.00. La prenotazione è obbligatoria su https://forms.gle/MEoS65Cckcku3isw5.

“Si arricchisce l’offerta per i cittadini del nostro Idroscalo – ha dichiarato la Vicesindaca della Città metropolitana Arianna Censi – questi momenti musicali si sposano alla perfezione con il Museo a cielo aperto che vede la presenza di opere sia di artisti affermati che di giovani emergenti. Con questa iniziativa, diamo il via a una nuova stagione ricca di appuntamenti culturali. Tenetevi sempre aggiornati, consultando il nostro sito idroscalo.org”.

L’Istituzione Idroscalo, con il Presidente del Cda Marco Francioso, la Direttrice Cristina Pi­noschi e il Direttore artistico Paolo Kessisoglu, sta infatti preparando visite guidate al Parco dell’Arte, reading nel verde, appuntamenti musicali in orari e angoli insoliti, per regalare mo­menti di benessere immersi nella natura. Si intensifica così una vena artistica en plein air, iniziata con il Parco per l’Arte. L’Idroscalo è infatti uno dei primi giardini pubblici di scultura in Italia.