Gremlins 3, il teaser trailer annuncia la data di uscita

Warner Bros. ha posticipato l'arrivo nei cinema al 6 ottobre 2028. Il titolo ufficiale, la trama e il cast non sono stati ancora resi noti

Warner Bros. ha posticipato l’uscita del film Gremlins 3 dal 19 novembre 2027 al 6 ottobre 2028. La nuova data compare nel teaser trailer che la casa di produzione ha diffuso sui social, dove un adorabile Gizmo fa capolino da uno zaino mentre emette i suoi tipici versi prima di pronunciare un preoccupato “Uh-oh!”. Il titolo ufficiale, la trama e il cast non sono stati ancora resi noti.

David Zaslav, CEO e presidente di Warner Bros. Discovery, aveva rivelato per la prima volta il progetto durante una teleconferenza con gli investitori nel 2025. Steven Spielberg tornerà in veste di produttore esecutivo insieme a Eleanor Columbus, già produttrice di Maiden Voyage. Chris Columbus, il regista della pellicola Harry Potter, si occuperà della regia e della produzione. Hannah Marks scriverà la sceneggiatura, basata su una bozza originale di Chris Columbus, Zach Lipovsky e Adam Stein. Kristie Macosko Krieger e Holly Bario produrranno il film per Amblin Entertainment insieme a Michael Barnathan e a Mark Radcliffe di 26th Street Pictures.

Il film originale Gremlins (1984), basato sulle leggende delle dispettose creature gremlin, scritto da Chris Columbus e diretto da Joe Dante, è una commedia horror che narra le vicende di Billy, un ragazzino che riceve in regalo una creatura carina, pelosa e misteriosa chiamata Mogwai. I due diventano subito amici, ma il nuovo animale domestico di Billy ha due regole ferree: non bagnare mai il Mogwai e non dargli mai da mangiare dopo mezzanotte. Le regole, però, vengono infrante. Il gremlin si moltiplica e semina il caos nella piccola città di Billy durante le festività natalizie. La pellicola aveva ottenuto un grande successo al botteghino, con un incasso di 212 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 11 milioni di dollari. Il sequel Gremlins 2: La nuova stirpe (1990) aveva incassato solo 41 milioni di dollari, ma viene comunque considerato un cult. Negli anni successivi, il franchise aveva proposto anche la serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai, che aveva coinvolto le nuove generazioni.

Il film originale Gremlins aveva sollevato polemiche per le scene più violente. In risposta alle lamentele, che avevano colpito anche il film Indiana Jones e il tempio maledetto (1984) di Steven Spielberg e con Harrison Ford, lo stesso Spielberg aveva suggerito che la Motion Picture Association of America modificasse il suo sistema di valutazione, creando una nuova valutazione PG-13 [visione da parte dei minori di 13 anni consigliata con la presenza di un adulto, ndr].

“Pochi titoli sono amati e iconici come Gremlins, e siamo entusiasti di riportarlo in vita sia per i fan di vecchia data che per una nuova generazione”, ha dichiarato Jesse Ehrman, presidente dello sviluppo e della produzione di Warner Bros. Pictures, in un comunicato stampa diffuso al momento dell'annuncio di Gremlins 3. “È un privilegio lavorare al fianco di Steven [Spielberg], Chris [Columbus] e dell'intero team creativo, e non vediamo l'ora che il pubblico possa vivere il prossimo capitolo della magia, del caos e del cuore di Gremlins sul grande schermo”.